İnci Gıda, 2025 yılını 30 milyon dolar ciroyla kapatmayı hedefliyor

HİLAL SÖNMEZ/KAYSERİ

Gıda sektöründe 47’nci yılını kutlayan İnci Tahin Susam Gıda, 2025 yılında 30 milyon dolarlık ciro hedefliyor. Cirosunun yüzde 40’ını ihracattan sağlayan İnci Tahin Susam Gıda çifte kavruk ve yerli susam tahini üretiyor.

2017 yılında yapımına başladığı ek üretim tesisi ile günlük 28 ton tahin ve susam üretim kapasitesine sahip olan firma, yurt içinde ve dışında zincir marketlerin tahin ürünlerini üretiyor ve özel markaların dolumunu yapıyor. Firma, orta vadede de helva üretimine girecek. 2026 yılında organik sertifikalı ürünlerini tüketici ile buluşturacaklarını söyleyen İnci Tahin Susam Gıda Sanayi Genel Müdürü Levent Büyükince şunları söyledi: “Çifte kavruk ve yerli susam tahini gibi ürünleri üretiyoruz. Üretimini yaptığımız ürünleri kendimiz hasat ediyor ve temizliyoruz. Ar-Ge sayesinde çifte kavruk ve unlu mamul ürünlerine yeni susam türleri sunuyoruz. Yılsonuna kadar 2025 yılını 30 milyon dolar ciroyla kapatmayı hedefliyoruz. ciromuzun yüzde 40’ını da ihracattan elde etmiş olacağız. 2026 yılında da ABD ve Türkiye’deki zincir maketlerde hem kendi markalarına üretim yaparak, hem de kendi markamızla organik sertifikalı ürünlerimizi tüketicilerle buluşturacağız” dedi.

Yeni yatırımlarla kalite standartını korumayı ve müşterilerin beklentilerini daha fazla karşılamayı hedeflediklerini aktaran Levent Büyükince orta ve uzun vadede helva üretimi yapmayı hedeflediklerini de sözlerine ekledi.