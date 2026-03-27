İnci Holding ve GS Yuasa ortaklık yapısında yeni dönem

Türkiye’nin köklü sanayi gruplarından İnci Holding ve Japon ortağı GS Yuasa, akü sektöründe faaliyet gösteren iştirakleri İnci GS Yuasa bünyesindeki ortaklık yapısını tarafların uzun ​vadeli stratejik öncelikleri doğrultusunda yeniden düzenlemek adına bir sözleşme imzaladı. Resmi kurum izinlerine tabi olarak, karşılıklı mutabakat kapsamında ortaklık ilişkisi hisse ortaklığından stratejik iş birliği modeline evrilirken, İnci Akü ​hisselerinin %100 olarak İnci Holding bünyesinde toplanmasına karar verildi.​​

11 yıl süren ortaklık dönemi boyunca mühendislik yaklaşımı, kalite disiplini ve süreç yönetimi ​alanlarında oluşan birikimin korunması hedeflenirken, taraflar arasında teknoloji ve tedarik odağında stratejik iş birliği devam edecek. Yeni yapı kapsamında İnci Akü, GS Yuasa’nın Avrupa pazarına yönelik tedarikçi rolüne devam edecek. Ayrıca, taraflar arasındaki kalite standartlarını içeren uzun dönemli ilişki, iş birliği anlaşmalarıyla güncelliğini koruyacak.

İnci Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cihan Elbirlik, konuya ilişkin değerlendirmesinde şunları söyledi:

“İnci Holding olarak; bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da uzun vadeli sürdürülebilir değer yaratma yaklaşımımızla, enerji depolamada teknoloji ve ürüne yönelik çalışmalarımızı kararlı adımlarla devam ettireceğiz.”

Yeni dönemle ilgili değerlendirmelerde bulunan İnci Holding CEO ve Yönetim Kurulu Üyesi Zeki Şafak Ozan ise, “İnci Akü’nün 42 yıllık köklü geçmişinin son 11 yılında, ortağımız GS Yuasa ile mühendislik, kalite disiplini ve süreç yönetimi konularında küresel standartlarda ciddi bir birikim elde ettik. Taraflar olarak yeni dönemde de bu birikimi koruyarak, teknoloji ve tedarik odağında stratejik iş birliğimizi sürdüreceğiz.” şeklinde konuştu.

Yeni dönemle birlikte İnci Akü’de tam kontrolü sağlayacaklarını belirten Ozan, tek hissedarlı yapının doğal bir sonucu olarak karar alma süreçlerinin hızlanacağını, şirketin başta Avrupa pazarı olmak üzere büyüme yolculuğunu emin adımlarla sürdüreceğini vurguladı. ​​

İnci Holding’in üç iştirakiyle istikrarlı bir biçimde yıl TİM 1000 ve İSO 500 listelerinde yer aldığını hatırlatan Ozan, “Küresel ekonomik dalgalanmalara rağmen son beş yılda 210 milyon dolarlık yatırım yaptık ve 2,5 milyar doları aşan ihracat performansı sergiledik. İnci Akü’nün holdingimize tam hisse devriyle birlikte, büyüme yolculuğumuzu daha da hızlandırıyor ve hedeflerimize kararlılıkla ilerliyoruz.” diyerek sözlerini noktaladı. ​​