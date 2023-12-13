İnci Holding’de yönetim kurulu başkanı değişikliği

İnci Holding; 11 şirketi, 9 fabrika ve 3 bin 200 çalışanıyla ülke ekonomisine katkı sunmaya devam ederken, üst yönetiminde bayrak değişimi yaşanıyor. Neşe Gök, yeni yatırımlar ve fabrika açılışlarıyla başarıyla yürüttüğü Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini 1 Ocak 2024 itibariyle Cihan Elbirlik’e devredecek. İnci Holding, devir teslim öncesinde başkanlık devrini düzenlediği bir basın toplantısıyla duyurdu.

“Üç nesildir büyüyoruz”

İnci Holding Yönetim Kurulu Başkanı Neşe Gök, toplantıda yaptığı konuşmada, 2016 yılında Perihan İnci’den devraldığı başkanlık görevini, kesintisiz 8 yıl sürdürdüğünü belirterek, “Bu bir bayrak devridir. Bayrağı güvenle üçüncü neslin bir diğer temsilcisi Cihan Elbirlik’e devredeceğim. Global bir Türk şirketi haline gelen grubumuz, üç nesildir büyüyor. Bu başarı tablosunun 8 yılını yönetmek benim için ayrı bir gurur vesilesidir.” dedi.

Holding ve grup şirketlerinin geldiği nokta hakkında da bir değerlendirme yapan Gök, “Bugün 11 şirket, 9 fabrika ve 3 bin 200 çalışanımız ile Türkiye ekonomisi için değer yaratıyoruz. Üretimimizin yüzde 60’ını 6 kıtada 100’ün üzerinde ülkeye ihraç ediyoruz. Yaptığımız yatırımlar, 35 yılda kurduğumuz güçlü global ortaklıklar, sağladığımız istihdam ile ülkemizin kalkınmasına önemli katkılarda bulunuyoruz. Jantta dünyanın bir ucundaki Brezilyalı Maxion Wheels, aküde dünyanın diğer ucundan, Japonya’dan GS YUASA, lojistikte yine Japon Yusen Lojistik ile birlikte büyüyor ve ortaklarımızla gelişiyoruz. Maxion İnci Jant Grubu, İnci GS Yuasa ve Yusen İnci Lojistik iştiraklerimizle faaliyet gösterdiğimiz her sektörde güçlü bir oyuncu haline geldik. Yenilikçi bakış açımızla stratejik yatırımcısı olduğumuz Vinci Girişim sermayesi şirketimiz ile 5 yıl içerisinde 9 farklı yatırıma imza attık. İstihdam, üretim ve ihracat gücümüz, inovasyon ve sosyal yatırımlarımız ile hayatın her alanına dokunmaya devam ediyoruz.” diye konuştu.

“Global iddiası yüksek projelerle hazırlanıyoruz”

01 Ocak 2024 itibarıyla İnci Holding Yönetim Kurulu Başkanı olarak göreve başlayacak Cihan Elbirlik ise şunları kaydetti: “Yarının dünyası için teknoloji odağımızla bugünden yatırımlar yapıyoruz. Mevcut ortaklıklarımızda ve iştiraklerimizde dijitalizasyon ve sürdürülebilirlik ajandalarımız çok önemli. Aynı zamanda malzeme ve enerji verimliliğini yansıtan ürünlere yatırım yapmak da ön plana çıkıyor dedi. Yeni işler ajandamızda, kurumsal girişimci ruhumuzla; yenilenebilir enerjinin üretiminden tüketimine, hatta şarj noktalarına kadar enerjinin daha verimli kullanılmasına yönelik teknoloji ve servislere odaklanıyoruz. Önümüzdeki döneme; kurumsal girişimcilik alanındaki birikimlerimiz ile, daha cesur ve daha global iddiası yüksek projelerle hazırlanıyoruz. İnci Holding’in uluslararası pazarlardaki başarıları, sektörlerinde ihracat ve teknoloji lideri olmasının bu yeni görevinde kendisine daha da önemli bir misyon yüklediğini söyleyen Cihan Elbirlik, yenilikçi yönetim kurgumuzla farklılaşan bir Holding olarak yolumuza hızla devam ediyoruz.”

Cihan Elbirlik kimdir?

Cihan Elbirlik, 1979 yılında İzmir’de doğdu. 2002 yılında Boğaziçi Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü’nden mezun olan Elbirlik, profesyonel kariyerine aynı yıl Hayes Lemmerz firmasının Michigan kentindeki tesislerinde Üretim Mühendisi olarak başladı.

Burada 2 yıl süren görevi sonrasında 2004 yılında İnci Akü CIS Bölge ve İhracat Satış Müdürü olarak çalışmaya başladı. 2008-2011 yılları arasında İnci Holding İş Geliştirme Müdürlüğü görevini yürüten Elbirlik, 2011 yılında Insead İşletme Yüksek Lisans programını tamamladı. 2011-2014 yılları arasında İnci Lojistik Genel Müdürlüğü, 2014-2016 yılları arasında ise İnci Lojistik Yönetim Kurulu Başkanlığı görevlerini üstlenen Elbirlik, 2014-2022 yılları arasında İnci GS Yuasa’da İcra Kurulu Direktörlüğü sorumluluğunu yürüttü.