İndeks Bilgisayar’dan 2026’ya güçlü başlangıç: İlk çeyrekte net kârda yüzde 166 artış

Portföyündeki 200’ü aşkın teknoloji markasının dağıtımını üstlenen ve ülke genelindeki 8 bini aşkın iş ortağıyla Türkiye’nin lider bilişim teknolojileri dağıtım grubu olan Index Grup’un halka açık şirketlerinden İndeks Bilgisayar, 2026 yılının ilk çeyreğinde elde ettiği konsolide finansal sonuçlarını paylaştı.

Buna göre şirket, konsolide net satış gelirlerini yüzde 24 oranında artırarak 29 milyar 885 milyon TL’ye çıkardı. Şirketin net kârı ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 166 artış göstererek 120,3 milyon TL’den 319,4 milyon TL’ye ulaştı.

Haziran 2004’te halka arz edilen İndeks Bilgisayar’ın 2026 yılı ilk çeyrek konsolide finansal sonuçları şöyle:

· Konsolide net satış gelirleri: 29 milyar 885 milyon TL

· Konsolide brüt kâr: 1 milyar 444 milyon TL

· Konsolide net kâr: 319,4 milyon TL

Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan Index Grup Şirketleri Yönetim Kurulu Başkanı Erol Bilecik şöyle konuştu:

"2026 yılının ilk çeyreğini güçlü finansal sonuçlarla geride bıraktık. Elde ettiğimiz büyüme performansı, yıl geneline ilişkin hedeflerimiz doğrultusunda ne kadar kararlı ilerlediğimizi ve geçtiğimiz dönemlerde attığımız stratejik adımların ve yatırımların olumlu sonuçlarını bir kez daha ortaya koydu.

Teknoloji dağıtım sektöründe sürdürülebilir büyümenin yalnızca hacim artışıyla değil; operasyonel verimlilik, güçlü iş ortaklıkları ve katma değerli hizmetlerle mümkün olduğuna inanıyoruz. Bu anlayış doğrultusunda dijital altyapı yatırımlarımızı güçlendirirken, lojistikten sürdürülebilir teknoloji alanına kadar farklı alanlarda attığımız stratejik adımlarla hedeflerimiz doğrultusunda kararlılıkla ilerlemeyi sürdürüyoruz.

Yılın geri kalanında da aynı inanç ve disiplinle hareket ederek, operasyonel etkinliğimizi artırmayı ve sektördeki lider konumumuzu daha da güçlendirmeyi hedefliyoruz."