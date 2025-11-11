İndeks Bilgisayar’ın 2025 üçüncü çeyrek satışları 61,7 milyar TL oldu
Türkiye bilişim sektöründe “geleceğin teknoloji dağıtım grubu” vizyonuyla faaliyetlerini sürdüren Index Grup şirketlerinden İndeks Bilgisayar, 2025 yılının üçüncü çeyrek dönemine ilişkin konsolide mali sonuçlarını ve değerlendirmesini paylaştı. İndeks Bilgisayar’ın üçüncü çeyrek sonu itibarıyla net kârı 334,2 milyon lira oldu.
İndeks Bilgisayar, portföyünde yer alan 200’den fazla teknoloji markasının ürünlerini Türkiye’nin dört bir yanında 8 bini aşkın iş ortağıyla buluşturmaya devam ediyor. 2025 yılının ilk dokuz aylık döneminde şirketin net satış gelirleri 61,7 milyar TL, brüt kârı 2,97 milyar TL, net kârı ise 334,2 milyon TL olarak kaydedildi.
"2025 hedeflerimizi başarıyla tamamlamayı amaçlıyoruz"
Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan Index Grup Şirketleri Yönetim Kurulu Başkanı Erol Bilecik, “2025’in üçüncü çeyreğini, yılın genel stratejik hedefleriyle uyumlu ve dengeli bir performansla tamamladık. Operasyonel verimliliğimizi artırarak, iş ortaklarımızla kurduğumuz güçlü ekosistemin getirdiği istikrarı sürdürdük. Önümüzdeki dönemde de teknolojinin hızla değişen dinamiklerine uyum sağlarken, dijital dönüşüm, sürdürülebilirlik ve müşteri memnuniyeti ekseninde değer yaratmaya devam edeceğiz. Yılın son çeyreğinde de aynı disiplinle ilerleyerek, 2025 hedeflerimizi başarıyla tamamlamayı amaçlıyoruz” dedi.
2025’in ilk dokuz aylık döneminde rakamlarla İndeks Bilgisayar
Konsolide net satışlar: 61,7 milyar TL
Brüt kâr: 2,97 milyar TL
Net kâr: 334,2 milyon TL