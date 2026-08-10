Index Grup'tan yapay zekâ hamlesi: I-Gini devrede

Dünya teknoloji devlerinin 200'ü aşkın markasını 8 binin üzerinde iş ortağıyla buluşturan, Türkiye bilişim sektöründe "geleceğin teknoloji dağıtım grubu" vizyonuyla hareket eden Index Grup, NTT DATA iş birliğiyle hayata geçirdiği NeXT Gen AI programıyla kurumsal yapay zekâ dönüşümünü hızlandırıyor. Şirket, yapay zekâyı yalnızca belirli süreçlerde kullanılan bir teknoloji olarak değil; çalışma kültürünü dönüştüren, çalışan yetkinliklerini geliştiren ve gelecekte yeni iş modelleri oluşturacak stratejik bir büyüme alanı olarak konumlandırıyor. Programın ilk somut adımını ise şirket içinde geliştirilen yapay zekâ destekli dijital çalışma arkadaşı I-Gini oluşturuyor.

Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan Index Grup Şirketleri Yönetim Kurulu Başkanı Erol Bilecik, yapay zekânın şirketin uzun vadeli büyüme stratejisinin merkezinde yer aldığını belirterek şunları söyledi:

“Dijital dönüşüm yatırımlarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz. Operasyonel verimliliği artıran, iş ortaklarımızla entegrasyonu güçlendiren ve veriye dayalı karar alma süreçlerini destekleyen teknolojilere odaklanıyoruz. Bugün bizi en fazla heyecanlandıran alanların başında ise yapay zekâ geliyor. Yapay zekâ yatırımlarımızı kısa, orta ve uzun vadeli büyüme stratejimizin ayrılmaz bir parçası olarak görüyoruz. NeXT Gen AI programıyla hedefimiz yalnızca yeni teknolojileri kullanmak değil; yapay zekâyı şirket kültürümüzün doğal bir parçası hâline getirerek sürdürülebilir bir dönüşüm modeli oluşturmak. Bu anlayış doğrultusunda yapay zekâyı hem kendi iş yapış modellerimize entegre ediyor hem de iş ortaklarımız ve ekosistemimiz için en yüksek katma değeri nasıl üretebileceğimize odaklanıyoruz. Yapay zekâ alanında geliştireceğimiz yeni iş modellerinin, bilançolarımıza güçlü katkılar sağlayacağına inanıyoruz. Hayata geçireceğimiz her yeni yatırımın ardından oluşacak katma değeri ve bunun finansal sonuçlarımıza yansımalarını yatırımcılarımızla ve kamuoyuyla şeffaf bir şekilde paylaşmayı sürdüreceğiz. Teknoloji sektöründe bu alanda ilk adımları atan şirketlerden biri olmaktan gurur duyuyoruz. Yapay zekânın çalışanlarımızın üretkenliğini artıracağına, iş ortaklarımız için yeni fırsatlar yaratacağına, ekosistemimize katma değer sağlayacak yeni çözümlerin önünü açacağına ve uzun vadeli büyümemizi destekleyeceğine inanıyoruz.”

Ortadoğu, Türkiye ve Afrika Bölgesinden Sorumlu NTT DATA Business Solutions Genel Müdürü Dr. Bahri Danış ise projeye ilişkin değerlendirmesinde şunları söyledi:

“Yapay zekâ, kurumların yalnızca teknoloji altyapılarını değil; çalışma kültürlerini, karar alma biçimlerini ve geleceğe hazırlanma yöntemlerini de köklü biçimde dönüştürüyor. Bu yeni dönemde asıl farkı, yapay zekâyı tekil uygulamaların ötesine taşıyarak kurumun ortak aklının ve iş yapış biçiminin doğal bir parçası haline getirebilen şirketler yaratacak. Index Grup ile birlikte hayata geçirdiğimiz NeXT Gen AI programı, bugünün ihtiyaçlarına yanıt verirken geleceğin çalışma modellerini şekillendirecek uzun vadeli bir dönüşüm yolculuğunu temsil ediyor. Bu iş birliğinin, yapay zekâ odaklı kurumsal dönüşüm konusunda ilham veren örneklerden biri olacağına inanıyoruz. NTT DATA Business Solutions olarak, Index Grup ile birlikte geleceğin çalışma modellerini bugünden şekillendiren bu dönüşümün parçası olmaktan gurur duyuyoruz.”

Yapay zekâ ile verimlilik ve karar alma süreçleri güçleniyor

NeXT Gen AI programı kapsamında doğal dil ile kurumsal verilere erişim, yapay zekâ destekli analiz ve öngörü mekanizmaları, operasyonel yükü azaltan akıllı otomasyonlar ve yaşayan kurumsal hafıza yaklaşımı hayata geçiriliyor. Böylece çalışanların daha hızlı, daha doğru ve daha verimli karar alabilmesi hedeflenirken, yapay zekânın günlük iş yapış biçiminin doğal bir parçası hâline gelmesi amaçlanıyor.

Bu dönüşümün ilk uygulaması olan I-Gini, çalışanların kurumsal verilere güvenli ve hızlı şekilde erişmesini sağlayarak bilgiye ulaşımı kolaylaştırıyor. Projenin ilerleyen aşamalarında ise yalnızca bilgi sunan değil, kontrollü biçimde süreçleri yöneten yapay zekâ ajanlarının da devreye alınması planlanıyor.

Yapay zekâ yeni ürün ve iş modellerinin önünü açacak

Index Grup'un yapay zekâ vizyonu kurum içi verimlilikle sınırlı kalmıyor. Şirket, proje kapsamında oluşturduğu bilgi birikimini gelecekte katma değerli ürünlere, yeni çözümlere ve farklı gelir modellerine dönüştürmeyi hedefliyor. Böylece yapay zekâ, yalnızca iş süreçlerini destekleyen bir teknoloji değil; şirketin büyüme stratejisini besleyen ve yeni ürün, hizmet ile iş modellerinin geliştirilmesini destekleyen stratejik bir yatırım alanına dönüşüyor.

NeXT Gen AI programı yalnızca teknoloji yatırımlarını değil, çalışan yetkinliklerini de kapsıyor. Index Akademi çatısı altında hayata geçirilecek eğitim programlarıyla çalışanların yapay zekâ okuryazarlığının artırılması ve yapay zekânın günlük iş yapış biçiminin doğal bir parçası hâline gelmesi hedefleniyor.