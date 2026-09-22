Indexa, markaların yapay zeka platformlarındaki görünürlüğünü artırıyor

Bilgiye erişim alışkanlıkları köklü bir dönüşümden geçiyor. İnsanlar ne alacakları ya da hangi markayı tercih edecekleri konusunda artık yapay zekaya daha fazla soru yöneltiyor. Bu dönüşüm sadece alışverişle de sınırlı değil. Kullanıcılar aynı platformlara “Bu şirket güvenilir mi”, “Türkiye’nin en güçlü teknoloji şirketleri hangileri”, “Bu kurumda çalışılır mı” ya da “Bu marka hakkında son dönemde neler konuşuluyor” gibi soruları da yöneltiyor.

Boston Consulting Group’un “digital shelf space” (dijital raf alanı) olarak tanımladığı bu yeni alan, markalar açısından giderek daha stratejik hale geliyor. Yapay zeka modellerinin hangi kaynaklardan beslendiği, markaları hangi bağlamlarda öne çıkardığı veya geri planda bıraktığı, şirketlerin doğrudan kontrol edemediği ancak ölçüp yönetebileceği yeni bir rekabet alanı yaratıyor.

Yüzde 100 yerli bir girişim olan Indexa da tam bu noktada konumlanıyor. Şirket, markaların yapay zeka platformlarında hangi sorular karşısında görünür olduğunu, nasıl konumlandırıldığını, hangi kaynaklarla ilişkilendirildiğini ve rakiplerine kıyasla nerede durduğunu analiz ederek bu görünürlüğü ölçülebilir bir marka verisine dönüştürüyor.

Soruda değil cevabın içinde yer almak gerekiyor

Indexa Kurucu Ortağı ve CEO’su Bünyamin Saraç, yaşanan değişimin klasik arama davranışındaki basit bir kanal kaymasından çok daha büyük olduğunu belirtti. Saraç, “Son 20 yılda şirketler Google’da nasıl göründüklerini, sosyal medyada nasıl konuşulduklarını ve medyada nasıl yer aldıklarını ayrı ayrı ölçtü. Şimdi bu ölçüm setine yeni bir soru ekleniyor: Yapay zeka, benim markam hakkında insanlara ne söylüyor? Markalar için rekabet alanı böylece Google’ın ilk sayfasından çok daha geniş bir zemine yani yapay zekanın oluşturduğu cevapların içine taşınıyor” dedi.

“Arama motorları çağında şirketler, sonuç sayfasının ilk sırasında görünmek için rekabet ediyordu. Üretken yapay zeka döneminde ise rekabet, doğrudan cevabın içinde yer almak üzerinden şekilleniyor” diyen Saraç, görünürlüğün tek başına yeterli olmadığını söyledi.

Saraç, “Markanın hangi bağlamda anıldığı da önemli. Indexa bu nedenle markaların yalnızca kaç kez anıldığını değil; tavsiye edilme (recommendation), kaynak gösterilme (citation), duygu analizi (sentiment), yapay zeka ses payı (AI Share of Voice) ve rakip açığı (competitor gap) gibi farklı göstergeleri birlikte analiz ediyor” ifadesini kullandı.

Marka nasıl daha fazla görünür oluyor?

Saraç, Indexa’nın çalışma biçimini şu şekilde özetledi:

"Indexa olarak bizimle çalışmak isteyen markalar için öncelikle bir ‘Indexa Skor’ belirliyoruz. 200’ün üzerinde parametreye bakarak bir markanın yapay zeka araçlarındaki görünürlük skorunu 100 üzerinden bir puanlama yöntemi ile çıkartıyoruz. İkinci aşamamız raporlama bölümü. Markayı rakipleri ile karşılaştırıyoruz. Marka hangi sorgularda insanların karşılarına çıkıyor; hizmet alma mı, bilgi edinme mi ya da başka türlü bir amaçla mı aranmış onları raporluyoruz. Bu raporlama ile birlikte bir yol haritası çıkartıyoruz. Marka olarak neleri yaparlarsa yapay zeka araçlarında görünürlüklerinin üst sıralara çıkabileceğini söylüyoruz. Markalar dilerse bunun optimizasyonunu da biz üstleniyoruz ve markalarımızın görünürlüklerini artırıyoruz.”

Indexa’yı yalnızca yeni nesil bir SEO aracı olarak konumlandırmadıklarını vurgulayan Saraç, “Bugün ChatGPT, Gemini ve Claude gibi platformlar insanların bilgiye ulaşma biçimine güçlü bir katman ekliyor. Yarın farklı platformlar ortaya çıkabilir. Bizim odağımız belirli bir platform değil; markaların yapay zeka sistemlerinde nasıl temsil edildiğini, hangi kaynaklarla ilişkilendirildiğini, hangi konularda güçlü veya zayıf olduğunu ve rakipleriyle arasındaki farkı ölçmek. Ardından elde edilen veriler doğrultusunda markaların yapay zeka ortamındaki görünürlüğünü geliştirecek optimizasyonları hayata geçirmelerini sağlıyoruz. Bu nedenle Indexa’yı yalnızca Generative Engine Optimization (GEO) kapsamında değil, daha geniş bir AI Brand Intelligence alanında konumlandırıyoruz. Hedefimiz, yapay zeka platformlarındaki marka temsilini şirketlerin kurumsal ölçüm setinin kalıcı bir parçası haline getirmek” diyerek sözlerini tamamladı.