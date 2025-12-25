IndiGo krizi sonrası Hindistan’da yeni havayollarına kapı aralandı

Hindistan Sivil Havacılık Bakanı Ram Mohan Naidu, sosyal medya hesabından yaptığı duyuruda, AlHind Air ve FlyExpress’e “itiraz yok belgesi” verildiğini açıkladı. Bakan, bu adımın iç hat pazarında daha fazla rekabet sağlamak amacıyla atıldığını belirtti.

IndiGo’nun uçuş iptalleri pazarda endişe yarattı

Geçtiğimiz haftalarda ülkenin en büyük havayolu IndiGo, yetersiz personel planlaması nedeniyle yaklaşık 4.500 uçuşu iptal etmek zorunda kaldı. Tatil döneminde gerçekleşen iptaller, binlerce yolcunun havalimanlarında mağdur olmasına yol açtı. Uzun kuyruklar, gecikmeler ve alternatif uçuş bulma zorlukları kamuoyunda büyük tepki topladı.

Uzmanlar, krizin IndiGo’nun pazardaki hakimiyetinin risklerini ortaya koyduğunu ve daha fazla şirketin sektöre girmesi gerektiğini vurguladı.

AlHind Air ve FlyExpress’in planları

AlHind Air, güney Hindistan’da ATR turboprop uçaklarla operasyonlara başlamayı hedefliyor ve Havayolu İşletme Sertifikası almak için başvuruda bulundu.

FlyExpress ise resmi web sitesinde “çok yakında” ifadesiyle hazırlık sürecini duyurdu.

Pazar payları

Şu anda IndiGo, Hindistan iç hat pazarının yaklaşık yüzde 65’ine sahip. Air India Group yüzde 27 ile ikinci sırada bulunurken, küçük havayolları geri kalan payı oluşturuyor. Uzmanlar, AlHind Air ve FlyExpress’in pazara girmesinin, IndiGo’nun tekelleşme riskini azaltabileceğini ve yolculara daha fazla seçenek sunabileceğini belirtiyor.