INDITEX, 2024 finansal sonuçları açıklandı

CEO Oscar García Maceiras, "Mükemmel satış ve kâr rakamları, Inditex Grubu'nun kârlı büyümesinin sağlamlığını gösteriyor. Bu sağlamlık, tüm formatlarımızın sunduğu ticari tekliflerimizin kalitesine, operasyonlarımızdaki verimliliğe ve ekiplerimizin ilk mağazamızı açmamızın üzerinden 50 yıl geçmesine rağmen azmini ve gücünü göstermeye devam eden bir iş modelini yönlendiren sürekli inovasyona dayanıyor." dedi.

Koleksiyonlar müşterilerimiz tarafından çok iyi karşılandı. Satışlar %7,5 artarak 38,6 milyar Euro'ya ulaştı ve hem mağazalarda hem de çevrimiçi ortamda oldukça tatmin edici bir gelişme gösterdi. Satışlar tüm konseptlerde pozitifti. Sabit para birimindeki satışlar %10,5 arttı

Brüt kâr %7,6 artarak 22,3 milyar Euro'ya çıktı

İş modelinin yürütülmesi çok güçlüydü. Brüt kâr %7,6 artarak 22,3 milyar Euro'ya çıktı. Brüt marj %57,8'e ulaştı. İşletme giderlerinin kontrolü titizlikle yapıldı. İşletme giderleri satış büyümesinin altında kalarak %6,5 arttı

FAVÖK %8,9 artarak 10,7 milyar avroya, FAVÖK %11,0 artarak 7,6 milyar avroya yükseldi. Vergi öncesi kar (vök) %10,3 artarak 7,6 milyar Euro'ya yükseldi

Net gelir, son yıllardaki güçlü büyümeye dayanarak %9,0 artışla 5,9 milyar Euro'ya çıktı

İş modelinin tatmin edici bir şekilde yürütülmesi göz önüne alındığında, kira ayarlı operasyonel kaynaklar %9,9 büyüdü ve operasyonel nakit %8,0 büyüdü. Net nakit pozisyonu %0,8 büyümeyle 11,5 milyar Euro'ya ulaştı.

Yönetim Kurulu, Yıllık Genel Kurul’a 2024 mali yılı için hisse başına 1,13 €'luk adi temettü ve hisse başına 0,55 €'luk ikramiye temettüden oluşan %9'luk bir temettü artışını hisse başına 1,68 €'ya çıkarmayı teklif edecektir. Temettü iki eşit ödemeden oluşacaktır: 2 Mayıs 2025'te hisse başına 0,84 €'luk bir ödeme (adi). 3 Kasım 2025'te hisse başına 0,84 €'luk bir ödeme (0,29 € adi + 0,55 € bonus)

Görünüm: Kârlı büyümeye güçlü bağlılık. 2025-2026 döneminde yıllık brüt alandaki artışın yaklaşık %5 olması bekleniyor

2025 yılında yaklaşık 1,8 milyar Euro'luk normal sermaye harcaması tahmin ediyoruz. Bu yatırım esas olarak ticari alanımızın optimizasyonuna, teknolojik entegrasyonuna ve çevrimiçi platformlarımızın iyileştirilmesine ayrılacaktır.

Lojistik genişleme planı planlandığı gibi ilerliyor. İşletmenin genişlemesine odaklanan iki yıllık olağanüstü yatırım programı, 2024 ve 2025 mali yıllarının her birinde lojistik kapasitelerini artırmak için yılda 900 milyon Euro tahsis ediyor

Son ticari haftada, sabit dövizdeki mağaza ve çevrimiçi satışlar %7 arttı

İlkbahar/Yaz koleksiyonları müşterilerimiz tarafından iyi karşılandı. Şubat 2024’te artık yıl nedeniyle oluşan ek bir işlem gününün takvim etkisi için ayarlanan sabit dövizdeki mağaza ve çevrimiçi satışlar, 1 Şubat ile 10 Mart 2025 arasında 2024’teki aynı döneme kıyasla %4 arttı. Son ticari haftada, sabit dövizdeki mağaza ve çevrimiçi satışlar %7 arttı.