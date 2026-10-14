İnfo Yatırım üç şubesini ve bir irtibat ofisini kapatıyor

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Fon piyasasıyla ilgili gelişmeler sektörde farklı şekillerde etkisini göstermeye devam ediyor.

Hedef Holding'in iştiraki İnfo Yatırım Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamada bazı şubelerinde kapatma kararı aldı.

Buna göre İnfo Yatırım Etiler, Maslak ve Ankara Söğütözü şubelerinin kapatılmasına karar verdi.

Bununla birlikte Bursa'daki irtibat bürosunun da kapatılması kararlaştırıldı.

Ne olmuştu?

Sermaye piyasalarında faaliyet gösteren İnfo Yatırım ve Hedef Holding’e geçtiğimiz ay polis operasyonu düzenlendi. İki şirketin de Yönetim Kurulu Başkanı olan Namık Kemal Gökalp gözaltına alınmasının ardından tutuklandı.

Söz konusu gelişmelerden sonra Hedef Holding'den yapılan açıklamada, Yönetim Kurulu Üyesi Gökalp'in, hakkında yürütülen hukuki süreç nedeniyle istifa ettiği belirtilerek, "İstifa Yönetim Kurulumuz tarafından kabul edilmiş olup, istifa eden Yönetim Kurulu üyesi yerine yeni üye atanması için ilgili süreç başlatılmıştır" ifadesi kullanılmıştı.