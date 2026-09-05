İnfo Yatırım’dan 650 milyon TL’lik pay geri alım programı

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İnfo Yatırım Menkul Değerler AŞ, şirket paylarının mevcut fiyatının faaliyetlerin gerçek performansını yansıtmadığı gerekçesiyle pay geri alım programı başlatma kararı aldı.

Şirketin 4 Eylül 2026 tarihli yönetim kurulu kararına göre, geri alıma konu edilebilecek azami pay sayısı şirket sermayesinin yüzde 10’una karşılık gelen 96 milyon 33 bin 600 adet olarak belirlendi.

Geri alım için 650 milyon TL fon ayrılacak

Geri alım işlemleri için şirket özkaynaklarından karşılanmak üzere en fazla 650 milyon TL fon ayrılacak.

Şirket, geri alım programının amacını pay fiyatının şirket performansını yansıtmasına katkı sağlamak olarak açıkladı.

Program 1 yıl sürecek

Programın süresi karar tarihinden itibaren 1 yıl olarak belirlenirken, azami pay sayısına daha önce ulaşılması halinde program sona erdirilecek.

Pay geri alım işlemleri, Sermaye Piyasası Kurulunun ilgili ilke kararı ve Geri Alınan Paylar Tebliği hükümleri çerçevesinde gerçekleştirilecek.

Şirket ayrıca geri alım işlemlerine ilişkin gerekli özel durum açıklamalarının Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) yapılacağını ve ilk genel kurul toplantısında pay sahiplerine bilgi verileceğini bildirdi.