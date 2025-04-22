ING Leasing’de üst düzey atama

Dijital dönüşüm yolculuğunda attığı adımlarla tamamen dijital hale gelen ING Türkiye’nin iştiraki ING Leasing’de üst düzey bir atama gerçekleşti. KOBİ ve dijital bankacılık alanında ING Türkiye ‘de uzun yıllardır önemli görevler üstlenen ve son olarak KOBİ Dijital Pazarlama ve Satış Direktörlüğü görevini yürüten Onur Gül, 21 Nisan 2025 tarihinden itibaren ING Leasing Genel Müdürlüğü ve ING Leasing Yönetim Kurulu Üyeliği görevine atandı.

Finans sektöründeki güçlü deneyimi ve bilgi birikimiyle Onur Gül, dijital dönüşümün gücüyle müşteri odaklı büyümeyi sağlamak, endüstriyel otomasyon ve sürdürülebilirlik projelerinin finansmanlarını desteklemek, Türkiye ekonomisi ve sanayisinin gelişimine katkıda bulunmak amacıyla yürütülen çalışmalara öncülük edecek.

Onur Gül kimdir?

Marmara Üniversitesi’nde ekonomi üzerine lisansını 2005 yılında tamamlayan Onur Gül, farklı finans kuruluşlarındaki deneyimlerinin ardından 2012 yılında ING Türkiye’ye katıldı. KOBİ Satış Yöneticiliği’nin yanı sıra Şube Müdürlükleri ve Bölge Müdürlüğü gibi önemli rollerde yer aldı. Görev aldığı birçok farklı şehirde kazandığı Ticari, KOBİ ve Bireysel müşteri deneyimini, dijital bankacılık alanı ile birleştirerek 2021 yılında KOBİ Dijital Pazarlama ve Satış Direktörü rolünü üstlendi. Onur Gül, KOBİ bankacılığının dijital dönüşüm sürecinde birçok kritik projeye liderlik ederek önemli dönüşüm adımlarında yer aldı.