ING Türkiye, sendikasyon kredisini yüzde 112 oranıyla yeniledi

Finans sektörünün sürdürülebilir bir dünya yaratmada dönüştürücü bir rol oynadığını vurgulayan ING Türkiye Genel Müdürü Alper Gökgöz “ING olarak sürdürülebilirliği rakamsal hedeflerden öte iş yapış biçimimiz olarak görüyoruz. Bu vizyonla hem sürdürülebilir finansmanı önceliklendiriyor, hem de kendi operasyonlarımızda net sıfır karbon hedefiyle ilerliyoruz. Müşterilerimizin rekabette bir adım önde olmalarını sağlamak için finansman ihtiyaçlarını en uygun çözümlerle karşılamayı önceliklendiriyoruz, bu kapsamda bankamızın sürdürülebilirlik bağlantılı üçüncü sendikasyon kredisinin, tutarı arttırılarak yenilenmesinden dolayı mutluyuz. Bu işlemle sağlanan ve dış ticaretin finansmanında kullanılacak kaynağın hem müşterilerimiz hem de ülke ekonomisi açısından katkı sağlayacağına inanıyoruz” dedi.

ING Grubu’na bağlı ING Türkiye, sürdürülebilirlik bağlantılı sendikasyon kredisini farklı ülkelerden artan katılımcı banka sayısı ve tutarıyla, toplam 332 milyon Euro karşılığı tutarla yüzde 112 oranında yeniledi.

14 ülkeden 26 bankanın katılımıyla gerçekleşen işlemde ING N.V. ve Emirates NBD Capital Limited sürdürülebilirlik koordinatörü, Emirates NBD Capital Limited işlem koordinatörü ve Emirates NBD Bank (P.J.S.C.)’nin ajan banka olarak görev aldı.

Dış ticaretin finansmanı amacıyla kullanılacak 367 gün vadeli sendikasyon kredisinin maliyeti Amerikan Doları için SOFR + %4,25 ve Euro için Euribor + %4,00 olarak gerçekleşti. Yenilenen sendikasyon kredisi için üç sürdürülebilirlik performans kriteri belirlendi. Banka’nın sağladığı sürdürülebilirlik bağlantılı kredilerin artırılması, yeşil bina sertifikasyonları ve çalışanların sürdürülebilirlik eğitimlerinin artırılması performans kriterleri olup, bu kriterlere ulaşılması durumunda sendikasyon kredisinin maliyetlerinde iyileştirme sağlanacak.