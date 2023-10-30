ING Türkiye’de üst düzey atama gerçekleşti. İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcılığı ve İcra Kurulu Üyeliği görevine 23 Ekim 2023 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, Hale Ökmen Ataklı atandı. Ataklı, ING Türkiye’nin İnsan ve Kültür stratejisine katkılar sağlayarak, yenilikçi ve öncü işveren markası vizyonu doğrultusundaki insan kaynakları çalışmalarına liderlik edecek.

İstanbul Teknik Üniversitesi Uzay Mühendisliği’nden mezun olan Ökmen Ataklı, halen İstanbul Üniversitesi çocuk gelişimi alanında lisans programına devam ediyor. Kariyerine 1999’da Anadolu Endüstri Holding’de başlayan ve insan kaynakları alanında sorumluk üstlenen Ataklı, 2002-2005 yılları arasında Koç Bilgi Teknolojileri Grubu’nda görev aldı. Ardından Danone Tikveşli Gıda, SHAYA ve HSBC’de insan kaynakları alanında üst düzey yöneticilik yapan Ataklı, son olarak 2021-2023 yılları arasında Alternatif Bank İnsan Kaynaklarından Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görev aldı. Ataklı, uluslararası organizasyonlardaki üst düzey yönetici sorumluluklarının yanı sıra, danışman ve profesyonel yönetici koçu rolleri ile de kurumların değişim ve gelişim yolculuklarına katkıda bulundu.