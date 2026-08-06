ING Türkiye'nin aktif büyüklüğü 298 milyar liraya ulaştı

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ING Türkiye'den yapılan açıklamaya göre, ING Türkiye, 2026'nın ilk yarısına ilişkin konsolide finansal sonuçlarını paylaştı.

Yılın ilk yarısında aktif büyüklüğü 298,1 milyar lira olan bankanın vergi öncesi karı 1,8 milyar lira olarak gerçekleşti. ING Türkiye'nin toplam öz kaynakları ise 25,8 milyar lira oldu.

Banka, 182 milyar lirası nakdi olmak üzere toplam 209 milyar lira kredi desteğiyle ekonomiye katkı sağlamayı sürdürdü.

ING Türkiye'nin mevduat büyüklüğü ise 183,9 milyar lira oldu. Banka söz konusu dönemde, dijital bankacılık vizyonunu müşteri deneyimini kolaylaştıran yeniliklerle desteklemeye devam etti.

KOBİ'lere dijital ve masrafsız çözümler sunuluyor

Masrafsız ve dijital bankacılık yaklaşımını KOBİ müşterileri için de geliştirmeye devam eden ING Türkiye, 7 gün 24 saat ücretsiz EFT, havale ve FAST işlemleri, ticari krediyle başvurulabilen aidatsız ticari kredi kartı ve nakit iade fırsatlarıyla işletmelerin günlük bankacılık işlemlerinden kaynaklanan maliyet yükünü azaltmayı hedefledi.

Dijital kanallar üzerinden, şubeye gitmeye gerek kalmadan müşteri olma imkanı da sunan banka, KOBİ'lerin finansal süreçlerini sadeleştirmeleri ve işlerine daha fazla odaklanmalarına destek olmaya devam etti.

ING Türkiye, yatırım deneyimini daha kolay ve zahmetsiz hale getirmek amacıyla ING Mobil'i kapsamlı bir yatırım platformu olarak geliştirmeyi sürdürdü.

ING Grubu'nun global ağından ve uzmanlığından güç alan banka, yatırımcıların farklı yatırım araçlarını tek platform üzerinden takip edebildiği, analiz edebildiği ve karşılaştırabildiği bütüncül bir deneyim sunarken, genç yatırımcıların finansal dünyayla erken yaşta tanışmasını destekleyen GNZ Fonu gibi yenilikçi uygulamalarla yatırım alanındaki dönüşümüne katkı sağladı.

ING Türkiye, masrafsız bankacılık yaklaşımını bireysel müşterileri için yabancı para transferlerini (SWIFT) kapsayacak şekilde genişletti.

EFT, havale ve FAST işlemlerini ING Mobil'den koşulsuz ücretsiz sunan ve kredi kartı aidatını kaldıran banka, dijital kanallar üzerinden gerçekleştirilen SWIFT işlemlerini de temmuz ayında masrafsız hale getirdi.

"Reel ekonomiye desteğimizi sürdürdük"

Açıklamada görüşlerine yer verilen ING Türkiye Genel Müdürü Alper Gökgöz, küresel ekonomide belirsizliklerin ve jeopolitik gelişmelerin devam ettiği bir dönemde, güçlü finansal yapılarını korurken kullanıcılarına ve reel ekonomiye desteklerini sürdürdüklerini belirtti.

Gökgöz, yıl sonuna göre ülke ekonomisine sağladıkları kredi desteğini yüzde 18 artırırken, "en sevilen dijital banka olma" hedefleri doğrultusunda bankacılığı kullanıcıları için daha kolay, zahmetsiz ve masrafsız hale getiren adımlara devam ettiklerini aktardı.

Masrafsız ve zahmetsiz bankacılığı stratejilerinin merkezine aldıklarını vurgulayan Gökgöz, şunları kaydetti:

"Müşterilerimizin günlük yaşamında somut değer yaratmayı önceliklendiriyoruz. Bu kapsamda, SWIFT işlemlerinde sunduğumuz masrafsızlıkla yabancı para transferlerindeki görünmeyen maliyetleri ortadan kaldırıyoruz. Türkiye Bankalar Birliği verilerine göre, 2025 yılında dijital kanallar üzerinden gerçekleştirilen 1,3 milyon adet SWIFT işlemi ve 270 milyar liralık işlem hacmi, müşterilerin bu alandaki güçlü ihtiyacını ortaya koyuyor. Müşterilerimizin beklentilerini merkeze alarak, hayatı kolaylaştıran yenilikçi çözümler sunmayı sürdüreceğiz."