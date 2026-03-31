ING Uluslararası Yetenek Programı’na (ITP) başvurular başladı

ING Türkiye’nin genç yeteneklere kariyerlerinde güçlü bir başlangıç imkânı sunan Uluslararası Yetenek Programı (ITP) için başvuru süreci başladı. Farklı disiplinlerden yeni mezun genç yeteneklere yönelik ITP, katılımcılara uluslararası eğitim ve sertifika fırsatlarıyla gelişimlerini global ölçekte ilerletme imkânı sunuyor. Yaklaşık 30 yıldır ING’nin faaliyet gösterdiği 14 ülkede uygulanan programa başvuran adaylar, değerlendirme sürecini başarıyla tamamladıktan sonra Practica Kampı’na katılarak ING kültürünü ve ilgi duydukları iş alanlarını yakından tanıma fırsatı buluyor. Kamp sürecinin ardından ITP’ye kabul edilen katılımcılar, uluslararası eğitim ve sertifika programlarının yanı sıra yerel ve global rotasyon imkanlarıyla farklı deneyimler kazanarak kariyer yolculuklarına devam ediyor. Uluslararası Yetenek Programı’na Youthall üzerinden 13 Nisan’a kadar başvuru yapılabiliyor.

Uluslararası deneyim fırsatı sunuyor

ING Türkiye, insan odaklı kültür yaklaşımı doğrultusunda ITP ile genç yeteneklere potansiyellerini ortaya koyabilecekleri bir gelişim imkânı sunuyor. Gençler, farklı iş alanlarında deneyim kazanırken ING’nin uluslararası yapısının bir parçası olarak kariyerlerine daha geniş bir perspektiften yön verme fırsatı bulabiliyor. İki yıl süren program boyunca ITP katılımcıları, yerel ve global rotasyon fırsatlarıyla farklı deneyimler kazanıyor, edindikleri bu birikimle kariyer yolculuklarına sağlam bir temel oluşturuyor.

Hale Ökmen Ataklı: Genç yeteneklere kariyerlerinde güçlü bir başlangıç yapma fırsatı sunuyoruz

İnsanı merkeze alan yaklaşımları ile çalışanlarının gelişimlerini önceliklendirdiklerine değinen ING Türkiye İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcısı Hale Ökmen Ataklı, “ING Türkiye’de insan odaklı kültürümüzü yalnızca bugünün ihtiyaçları için değil, geleceğin iş dünyasına hazır olma perspektifiyle şekillendiriyoruz. Genç yeteneklerin potansiyellerini erken dönemde keşfetmelerini ve farklı deneyimlerle gelişimlerini desteklemeyi önemsiyoruz. Uluslararası Yetenek Programımız, yalnızca bir işe alım programı değil; geleceğin liderlerini yetiştirmeyi hedeflediğimiz stratejik bir yetenek yatırımı niteliği taşıyor. Programımızın katılımcıları, global eğitim ve uluslararası rotasyon fırsatları sayesinde farklı bakış açıları kazanırken; değişen iş dünyası dinamiklerine hızlı uyum sağlayabilen, çevik ve etkisi yüksek profesyoneller olarak kariyer yolculuklarını sürdürebiliyor. Bu program, genç yeteneklere güçlü bir kariyer başlangıcı sunmanın ötesinde; onların ING’nin global yapısında değer üreten ve fark yaratan profesyoneller olarak konumlanmalarına destek olmayı amaçlıyor” diye aktardı.