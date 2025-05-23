Ingage Artık OneIngage: Pazarlama ve teknolojide sınırları aşan yeni nesil ajans

OneIngage, “Geleceğin Ajansı” olma hedefiyle çıktığı bu yolda‘One Stop Shop’ yaklaşımı ve çok boyutlu düşünme yeteneğiyle çalışmalarını çatısı altında bulunan üçşirket ile müşterilerine sunacak.

Üç alanda üç güçlü oyuncu: InMedia360, InCrea360, InTechno360

InMedia360, KoçZer bünyesindeki offline medya operasyonları ve Ingage’in online medya yönetim yetkinliklerinin birleşimiyle hizmet verecek.Şirket, tüm medya satın alma süreçlerini uçtan uca bütünleşik şekilde yönetirken; strateji, planlama, optimizasyon ve ölçümleme alanlarında da değer yaratan, yeni nesil bir medya ajansı olarak konumlanacak. Şirketin genel müdürlük görevini, medya ve pazarlama dünyasının deneyimli ismi Zafer Tipigil üstlenecek.

Platform bağımsız, teknoloji ve yaratıcılığı birleştiren kreatif ve içerik ajansı Digital Panorama’nın geçtiğimiz yıl Koç Topluluğu’na katılmasıyla birlikte Ingage’in yaratıcı alanlardaki kabiliyetlerini geliştirme yolunda önemli bir adım atılmıştı. Bugün bu güç, yeni marka ismi InCrea360 altında şekillenecek. Şirket müdürlüğü görevine Sevilay Kop devam edecek.

InTechno360, pazarlama ve reklam teknolojileri alanındaki uzmanlığıyla, markaların dijital dönüşüm yolculuğunda veriyi, teknolojiyi ve yapay zeka destekliçözümleri bir araya getirerek onları geleceğe taşıyor. InTechno360 teknoloji ve veri odaklı pazarlama çözümlerinin öncüsü olmayı hedefliyor.

“Yatırımlarımızı daha esnek yöneterek, sektördeki liderliğimizi pekiştireceğiz”

KoçZer Genel Müdürü ve OneIngage Yönetim Kurulu Üyesi Serhan Turfan, “Uzun vadeli stratejik hedeflerimiz ve büyüme vizyonumuz doğrultusunda pazarlama alanındakiyatırımlarımızıartırıyoruz.2018 yılında KoçZer içinden doğan Ingage’in bu yıl WPP’deki hisselerini devraldık. Ingage böylece yüzde 100 Koç Topluluğu şirketi haline geldi.Dünyanın en büyük 4 teknoloji şirketi, Amazon, Google, Meta ve TikTok’un Türkiye’deki stratejik iş ortağıolan OneIngage altında offline ve online medya, kreatif ve teknoloji hizmetlerimizi birleştirdik.

OneIngageartık çatı şirket olarak yoluna devam ediyor. OneIngage’in 360 derece uluslararası pazarlama ve teknoloji çözümleri sunan lider bir oyuncuya dönüşme sürecine katkı sağlamayı sürdüreceğiz. Yeni dönemimiz kendi alanımızda uzmanlaşarak daha çevik ve odaklanmış bir yapıya kavuşmamıza olanak tanıyacak. Değişen pazar dinamikleri ve müşteri ihtiyaçları karşısında daha hızlı ve esnek çözümler sunabilmek için bu dönüşümü gerekli gördük.OneIngageyapısı ilepazardaki yeni fırsatları daha hızlıdeğerlendirme imkanına sahip olacağız.Yatırımlarımızı daha esnek yöneterek global arenadaki büyümemizi sürdürecek ve KoçZer Romanya’dan sonra OneIngage ile MENA bölgesinde yer alarak sektör liderliğimizi pekiştireceğiz”dedi.

“Büyük bir dönüşüm sürecinin içindeyiz,bu yeni dönem küreselleşme stratejimizi hızlandıracak”

OneIngage Genel Müdürüve Yönetim Kurulu Üyesi Pınar Ercan Tursun ise, medya ve pazarlama alanında yaşanan hızlı dönüşümün şirketleri daha odaklı, çevik ve veri temelli yapılara yönelttiğini vurguladı. Yeni yapılanmanın sunduğu vizyonu şöyle ifade etti:“Büyük bir dönüşüm sürecinin içindeyiz ve bu süreç, beraberinde büyük fırsatlar da getiriyor. Artık markalar yalnızca görünür olmakla yetinmiyor; anlamlı, ölçülebilir ve stratejik iletişim kurmak istiyor. Ingage artık OneIngage oldu. OneIngage olarak, medya satın alma, yaratıcılık ve teknoloji alanlarındaki uzmanlıklarımızı tek bir yapı altında birleştiriyoruz. InMedia360, InCrea360 ve InTechno360 şirketlerimizle; markalarımızın pazarlama yolculuklarında ihtiyaç duydukları tüm hizmetleri koordineli, sonuç odaklı ve sürdürülebilir şekilde sunmayı hedefliyoruz.Amacımız, yalnızca bugünün değil, yarının da ihtiyaçlarına yanıt verebilecek bir yapıyı birlikte inşa etmek. Bu yeni dönem küreselleşme stratejimizi hızlandıracak. Türkiye’nin ilk lokal network ajansı OneIngage, ilk yurt dışı açılımını güçlü iş potansiyelini de göz önünde bulundurarak Dubai’den başlattı. İlk görünürlüğümüzü bölgenin en büyük dijital ve e-ticaret fuarı olan SeamlessMiddle East 2025’e katılarak gerçekleştirdik. Medya sektörünün ve bölgenin deneyimli ismi Kerem Emre Akarlar,OneIngage’in Dubai Ülke Direktörü olarak MENA bölgesindeki operasyonları yönetecek” dedi.

OneIngage MENA Bölgesi Dubai Ülke Direktörü Kerem Emre Akarlar, OneIngage’in medya, teknoloji ve yaratıcılık alanlarında MENA pazarına özgü tüm dinamiklere hakim, güçlü ve entegre bir yapı sunduğunu belirterek şöyle devam etti:

“OneIngage olarak pazarda yalnızca bir boşluk tespit etmekle kalmadık.Bu boşluğu dolduracak güçlü yetkinliklerimiz, bütünleşik çözüm kabiliyetimiz ve bölgedeki sürdürülebilir büyümeyi destekleyen stratejik vizyonumuzla harekete geçtik. Medya, yaratıcılık ile teknolojiyi kapsayan entegre bir yaklaşımla hareket ediyor, buradakimarkalara çok kanallı pazarlama, müşteri deneyimi ve AdTech-MarTech alanlarında rehberlik etmeyi hedefliyoruz.SeamlessMiddle East Fuarı’ndaki bu ilk varlığımız, vizyonumuzun sahaya yansıyan ilk adımı. 3000 kişinin ziyaret ettiği, dijital ve teknolojik yapısıyla ayrışan standımız katılımcılar tarafından büyük ilgi gördü. Bu güçlü giriş bölgenin dijital geleceğini birlikte şekillendireceğimiz uzun soluklu bir yolculuğun da başlangıcını simgeliyor."