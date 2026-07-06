ING’den emeklilere 32.000 TL’ye varan yüksek nakit promosyon fırsatı

En sevilen dijital banka olma hedefiyle ilerleyen ING Türkiye, emeklilere sunduğu promosyon tutarını artırdı. Emekli maaşını ilk kez ING’ye taşıyan emekliler, maaş tutarına bağlı olarak 32.000 TL’ye varan nakit promosyon kazanabiliyor. Bu kapsamda, maaşını ilk kez ING’ye taşıyan emekliler, maaş tutarına göre 15.000 TL’ye varan ek koşulsuz nakit promosyon elde edebiliyor. Bunun yanı sıra, belirli koşulların yerine getirilmesi hâlinde müşteriler, toplamda 17.000 TL’ye varan ek nakit promosyonlardan yararlanma imkânı buluyor.

Belirli koşulların yerine getirilmesi hâlinde 17.000 TL’ye varan ek nakit promosyondan, 29 Haziran-31 Temmuz 2026 tarihleri arasında emekli maaşını üç yıl boyunca ING’den alma taahhüdü veren yeni müşteriler faydalanabiliyor. Emekli maaşını ING’den almaya başlayanların bir aylık toplam gelir tutarına göre sunulan ek koşulsuz nakit promosyon tutarları ise şöyle belirleniyor: Aylık geliri 10.000 TL’ye kadar olan emekliler 6.250 TL, 10.000 TL–15.000 TL arasında olanlar 10.000 TL, 15.000 TL–20.000 TL arasında olanlar 12.500 TL, 20.000 TL ve üzeri olanlar ise 15.000 TL ek koşulsuz nakit promosyon almaya hak kazanıyor.

Emeklilere ve yeni ING’lilere özel ek avantajları

Emekli maaşını ilk defa ING’ye taşıyanlar maaş tutarına bağlı olarak 15.000 TL’ye varan koşulsuz nakit promosyonun yanı sıra; ING Turuncu Hesap’a 100.000 TL ve üzeri bakiye getirilmesi durumunda 3.500 TL ek promosyon;

75.000 TL ihtiyaç kredisi kullanılması hâlinde, 3.500 TL ek promosyon kazanabiliyor. Emekliler, vadesiz hesaplarına bağlı verecekleri otomatik fatura talimatlarıyla da toplamda 4.000 TL’ye varan ek nakit promosyon elde edebiliyor. Üstelik, maaşını ING’den almaya başlayan emekliler, maaş aldıkları aydan itibaren art arda sekiz ay içinde ING banka kartı ile yapacakları toplam 5.000 TL’lik harcama karşılığında 500 TL nakit iade kazanarak 4.000 TL tutarında ek nakit promosyon almaya hak kazanıyor. Ayrıca ING Mobil üzerinden ING’li olan yeni müşteriler, 2.000 TL ek nakit promosyondan yararlanabiliyor. Ek nakit promosyon koşullarına ilişkin detaylı bilgiye ING Türkiye’nin internet sitesi üzerinden ulaşılabiliyor.

Emekli maaşı taşıma işlemleri ING Mobil ile kolaylaşıyor

ING Mobil’de yer alan SGK Emekli İşlemleri menüsü sayesinde emekliler, maaş taşıma işlemlerini zahmetsizce gerçekleştirebiliyor ve promosyon süreçlerini hızlı bir şekilde yönetebiliyor. Emekliler, ING Mobil üzerinden, e-Devlet Kapısı aracılığıyla, ING Telefon Bankacılığıyla veya ING şubelerini ziyaret ederek emekli maaşlarını kolayca ING’ye taşıyabiliyor. ING Türkiye ayrıca, masrafsız ve zahmetsiz bankacılık anlayışıyla tüm müşterilerine ING Mobil’den EFT, havale ve FAST işlemlerini ücretsiz sağlarken; ING Dijital Kredi Kartı ve ING Light Kredi Kartı’nı aidatsız, ING Bonus Kredi Kartı’nı ise aylık 5.000 TL harcama koşuluyla ücretsiz olarak sunuyor.