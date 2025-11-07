ING’den Kazandıran Turuncu Günler

Türkiye’nin en sevilen dijital bankası olmayı hedefleyen ING, her yıl ekim ve kasım aylarında düzenlediği ve gelenekselleşen Kazandıran Turuncu Günler kampanyasıyla müşterilerine değer yaratan fırsatlar sunuyor. Bu yıl da 15 Ekim – 15 Kasım tarihleri arasında gerçekleşen kampanya avantajlı faiz oranları, nakit iade imkânları ve sürpriz fırsatlarla ING’lilere ek kazanç sağlıyor.

Kazandıran Turuncu Günler’e özel olarak, ilk kez ING’li olanlara %0 faizle 55.000 TL’ye varan nakit fırsatı sunuluyor. Bu kapsamda yeni ING’liler %0 faizle 6 aya varan vadelerde 25.000 TL’ye kadar ihtiyaç kredisinden ve %0 faizle 3 aya varan vadelerde 30.000 TL’ye Taksitli Destek Hesap’tan yararlanabiliyor.

Kampanya döneminde arkadaşını ING’li yapan 18-27 yaş aralığındaki genç ING’liler ise 1.000 TL nakit promosyon alırken, davet ettikleri arkadaşları da paralarını günlük yüksek faizle değerlendirebiliyor. Davet ettikleri arkadaşının hesabına 10.000 TL ve üzeri para yatırması ve hesabında minimum 10.000 TL tutması koşulu bulunan fırsattan herhangi bir kişi sınırı olmadan yararlanılabiliyor.

ING Mobil üzerinden 5 – 15 Kasım tarihleri arasında Allianz Bireysel Emeklilik (BES) sözleşmesi yapanlar ise ilk katkı payını 5.000 TL’ye kadar nakit iade alabiliyor.

Ayrıca Kazandıran Turuncu Günler kapsamında ING Mobil üzerinden kampanyaya katılan ilk 1.000 kişiye belirli fonlar hediye olarak sunuluyor. Kazandıran Turuncu Günler kapsamında 250 pay GNZ- Ak Portföy ING Z Kuşağı Fon Sepeti Özel Fonu veya 1 pay IGL - TEB Portföy ING Bank Para Piyasası Fonu hediye ediliyor.

Bunların yanı sıra kampanya kapsamında Kasım ayı boyunca ING Kredi Kartı ile tek seferde yapılacak 2.500 TL ve üzeri her internet alışverişine 150 TL, toplamda 750 TL bonus hediye ediliyor.

Kampanyalardan yararlanmak isteyenler ING Mobil üzerinden müşteri olma adımlarını tamamlayarak kolayca ING’li olabiliyor. Kampanya ile ilgili detaylara ING web sitesinden ulaşılabiliyor.

Faaliyetlerini ING Grubu'nun, insanların iş ve özel hayatlarında bir adım önde olmalarını mümkün kılma amacıyla gerçekleştiren ING, Türkiye'nin en sevilen dijital bankası olma hedefiyle ilerliyor.

Güçlü bir Avrupa temeline sahip, dünya çapında bir finansal hizmetler şirketi olan ING Grubu, bankacılık faaliyetlerini ING Bank şirketi üzerinden yürütüyor.