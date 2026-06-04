ING’den KOBİ’lere masrafsız bankacılık desteği

En sevilen dijital banka olma hedefiyle ilerleyen ING Türkiye, masrafsız bankacılık yaklaşımıyla KOBİ’lerin günlük bankacılık işlemlerinden kaynaklanan maliyetlerini ortadan kaldırarak işletmelerin kazancını artıran çözümler sunuyor. EFT, havale ve FAST işlemlerini 7/24 ücretsiz gerçekleştirme imkânı sunan ING Türkiye, masrafsız ticari kredi kartı ve nakit iade fırsatlarıyla işletmelerin finansal süreçlerine doğrudan katkı sağlıyor. Günlük bankacılık işlemlerinin işletmeler üzerinde yarattığı maliyet yükünü azaltmayı hedefleyen ING Türkiye, ayrıca ING Mobil üzerinden sunduğu çözümlerle KOBİ’lerin para transferlerinden düzenli ödemelerine kadar tüm finansal süreçlerini zahmetsiz ve hızlı bir şekilde yönetmesine imkân tanıyor.

İşletmelere maliyet avantajı sağlanıyor

Dijitalleşmeyi stratejisinin merkezine alan ING, KOBİ’lerin bankacılık işlemlerine ayırdığı zaman ve maliyeti azaltarak işletmelerin işlerine odaklanmasını destekliyor. Bu kapsamda para transferleri 7/24 ücretsiz olarak gerçekleştirilebiliyor ve 250.000 TL’ye varan ING Bonus Business kredi kartına ticari kredi ile birlikte başvurulabilirken yıllık kart aidatı da alınmıyor. Yeni yazarkasa POS’ları ile başvuru yapan işletmeler, 750.000 TL’ye kadar olan ciroda 5.000 TL’ye varan nakit iade fırsatından yararlanabiliyor. Bunun yanı sıra, ING Mobil üzerinden verilen iki ve üzeri otomatik ödeme talimatına da 2.500 TL’ye kadar nakit iade imkânı sunuluyor. ING müşterisi olma süreci ise tamamen dijital kanallar üzerinden, şubeye gitmeye gerek kalmadan hızlı ve kolay bir şekilde tamamlanabiliyor.

Hüsniye Ulu: İşletmelere zahmetsiz ve masrafsız bankacılık hizmeti sunuyoruz

ING Türkiye Tüzel Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Hüsniye Ulu, işletmelere zahmetsiz ve masrafsız bankacılık hizmeti sunma hedefiyle ilerlediklerini aktararak “Günlük bankacılık işlemlerinde masrafları ortadan kaldırarak KOBİ’lerin finansal süreçlerini sadeleştirmeye ve görünmeyen maliyetleri kazanca dönüştürmeye odaklanıyoruz. 7/24 ücretsiz para transferleri, masrafsız ticari kredi kartı ve nakit iade fırsatlarıyla işletmelerin nakit akışlarını daha verimli yönetmelerine katkı sağlıyoruz. Dijital kanallarımız üzerinden sunduğumuz hızlı ve pratik çözümlerle ise müşterilerimizin bankacılık işlemlerine ayırdıkları zamanı azaltarak işlerini büyütmeye daha fazla odaklanmalarını destekliyoruz” dedi.