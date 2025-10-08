ING’den ‘Özel Bankacılık’ müşterilerine kişiselleştirilmiş deneyim ve fark yaratan ayrıcalıklar

Türkiye’nin en sevilen dijital bankası olmayı hedefleyen ING Türkiye, Özel Bankacılıkta kişiselleştirilmiş müşteri ilişkileri yönetimini stratejisinde önceliklendiriyor. ING, Özel Bankacılık kategorisinde konumlandırdığı müşterilerine hedef ve önceliklerine uygun kişisel çözümler sunarken, zenginleştirilmiş varlık yönetimi, prestijli ürün ve hizmetleriyle fark yaratıyor.

Hedef ve önceliklere uygun yaklaşım sunuluyor

Özel Bankacılık müşterilerinin birikimlerini etkin şekilde yönetmelerine katkı sağlayan ING Türkiye, uzman müşteri ilişkileri yöneticileriyle her bireyin hedef ve önceliklerine uygun kapsamlı bir finansal yönetim yaklaşımı sunuyor. Ayrıca, para ve sermaye piyasalarına dair rehberliğiyle katma değer yaratmayı önceliklendiriyor ve döviz alım satımında sektördeki en rekabetçi kurlarla işlem yapabilme imkânı sağlıyor.

Değer yaratan ayrıcalıklar sağlanıyor

ING Özel Bankacılık Kredi Kartı ile müşteriler, 800’den fazla havalimanındaki Lounge Key alanlarını bir misafirleriyle sınırsız kullanabiliyor, seçili havaalanlarında hızlı geçiş ayrıcalığından yararlanabiliyor. Belirli kampanya ve kriterler kapsamında swift işlemleri ücretsiz gerçekleşiyor; bazı yatırım platformlarına erişim ile Türkiye ve dünya piyasalarına ilişkin kapsamlı analizler de müşterilere sunuluyor. Bununla birlikte Özel Bankacılık hesapları masrafsız, kredi kartları ücretsiz olarak sunuluyor; EFT ve havale işlemlerinden ücret alınmıyor. Ayrıca, 1–5 milyon TL arası birikime sahip müşteriler için de sınırsız hızlı geçiş ve sınırlı lounge kullanımı ayrıcalıkları bulunuyor.

Tuğçe Bora Kılıç: Uzmanlığımızı kişiselleştirilmiş deneyimle birleştiriyoruz.

Müşterilerinin iş ve özel hayatlarında bir adım önde olmalarına imkân sağlamayı amaçladıklarını belirten ING Türkiye Bireysel Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Tuğçe Bora Kılıç, “Özel Bankacılık müşterilerimize finansal ürünlerin ötesinde, yaşamlarını kolaylaştıran hizmetler ve değer yaratan ayrıcalıklar sunuyoruz. Birikim yönetiminde uzman müşteri ilişkileri yöneticilerimiz aracılığıyla onların hedef ve önceliklerine uygun çözümler sağlıyoruz. Müşterilerimizin varlıklarını etkin ve verimli şekilde yönetmelerine katkı sağlarken, para ve sermaye piyasalarına ilişkin rehberliğimizle katma değer yaratmayı önceliklendiriyoruz. Dijital bankacılığın kolaylığını ve birikim yönetimindeki uzmanlığımızı kişiselleştirilmiş deneyimle birleştiriyoruz. Her müşterimize özel bir müşteri temsilcisi atarken, dileyen müşterilerimize Cebimdeki Danışman ile görüntülü bankacılıktan faydalanma imkânı sunuyoruz. Uzmanlığımız ve sunduğumuz ayrıcalıklarla müşterilerimizin yanlarında olmaya devam edeceğiz” diye aktardı.