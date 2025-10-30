  1. Ekonomim
  2. Şirket Haberleri
  3. İngiliz bankadan geri alım planı: Bilançosu güçlü geldi
Takip Et

İngiliz bankadan geri alım planı: Bilançosu güçlü geldi

İngiltere merkezli Standard Chartered güçlü finansal sonuçlar açıkladı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
İngiliz bankadan geri alım planı: Bilançosu güçlü geldi
Takip Et

Standard Chartered, son çeyrekte 5,1 milyar dolarlık işletme geliri ve 2 milyar dolarlık vergi öncesi kar ile güçlü bir finansal performans sergiledi.

Banka ayrıca, 2024'ten 2026'ya kadar hissedarlara toplamda en az 8 milyar dolarlık geri alım yapmayı planladığını duyurdu.

Açıklanan verilere göre, bankanın üçüncü çeyrek net faiz marjı yüzde 1,9 olarak gerçekleşti. 2025 yılı için özkaynak karlılığının (RoTE) ise yaklaşık yüzde 13 civarında olması ve sonraki yıllarda bu oranın artarak devam etmesi bekleniyor.

Bu hedefler, Standard Chartered'ın gelecekteki büyüme stratejilerine ve hissedar değerini artırma çabalarına işaret ediyor.

Şirket Haberleri
8 bine yakın çiftçiyle sözleşmeli üretim yapan Elite Naturel’den yeni ürünler
8 bine yakın çiftçiyle sözleşmeli üretim yapan Elite Naturel’den yeni ürünler
DP World Evyap “sayısallaşmanın getirdiği değişime uygun’ yetenek gelişimi programı uyguluyor
DP World Evyap “sayısallaşmanın getirdiği değişime uygun’ yetenek gelişimi programı uyguluyor
Shell beklentilerin üzerinde kar açıkladı
Shell beklentilerin üzerinde kar açıkladı
Garanti Bankası'ndan yılın ilk 9 ayında 84,47 milyar TL net kâr
Garanti Bankası'ndan yılın ilk 9 ayında 84,47 milyar TL net kâr
Türkiye'nin ünlü burger markası konkordato ilan etti!
Türkiye'nin ünlü burger markası konkordato ilan etti!
Pastavilla, dünyanın en büyük üretim hattını kurdu
Pastavilla, dünyanın en büyük üretim hattını kurdu