İngiliz bankadan geri alım planı: Bilançosu güçlü geldi

Standard Chartered, son çeyrekte 5,1 milyar dolarlık işletme geliri ve 2 milyar dolarlık vergi öncesi kar ile güçlü bir finansal performans sergiledi.

Banka ayrıca, 2024'ten 2026'ya kadar hissedarlara toplamda en az 8 milyar dolarlık geri alım yapmayı planladığını duyurdu.

Açıklanan verilere göre, bankanın üçüncü çeyrek net faiz marjı yüzde 1,9 olarak gerçekleşti. 2025 yılı için özkaynak karlılığının (RoTE) ise yaklaşık yüzde 13 civarında olması ve sonraki yıllarda bu oranın artarak devam etmesi bekleniyor.

Bu hedefler, Standard Chartered'ın gelecekteki büyüme stratejilerine ve hissedar değerini artırma çabalarına işaret ediyor.