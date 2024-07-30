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İngiliz enerji devinin kârı beklentileri aştı

Enerji şirketi bp'nin ikinci çeyrek karı piyasa beklentilerini aştı. Şirket, yılın son çeyreğinde 1,75 milyar dolarlık hisse geri alımı gerçekleştirecek.

Haber Merkezi
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İngiliz enerji devinin kârı beklentileri aştı
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Enerji şirketi bp'nin ikinci çeyrek karı piyasa beklentilerini aşarak 2,75 milyar dolar oldu.

Şirketin yılın ikinci çeyreğine ilişkin açıkladığı finansal sonuçlarına göre, bp'nin geçen yılın ikinci çeyreğinde 2,58 milyar dolar olan karı bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 6,5 artış gösterdi. Şirketin karı yılın ilk çeyreğine göre ise yüzde 1,1 arttı.

Böylece şirketin bu yılın ikinci çeyreğinde 2,75 milyar dolara çıkan karı, piyasa beklentisi olan 2,6 milyar doların üzerinde gerçekleşti.

Şirket, yılın son çeyreğinde 1,75 milyar dolarlık hisse geri alımı gerçekleştireceğini de duyurdu.

bp'nin karındaki artışta, özellikle gaz pazarlama ve ticaretindeki daha düşük vergilendirme ve güçlü yakıt marjları etkili oldu.

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