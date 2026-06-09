  1. Ekonomim
  2. Şirket Haberleri
  3. İngiliz ilaç şirketi GSK, Nuvalent'i 10,6 milyar dolara satın alıyor
Takip Et

İngiliz ilaç şirketi GSK, Nuvalent'i 10,6 milyar dolara satın alıyor

İngiltere merkezli çok uluslu ilaç şirketi GSK, ABD'li Nuvalent'i 10,6 milyar dolara satın almak üzere anlaşmaya varıldığını duyurdu.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
İngiliz ilaç şirketi GSK, Nuvalent'i 10,6 milyar dolara satın alıyor
Takip Et

Şirketten yapılan açıklamaya göre, GSK hassas hedeflenmiş onkoloji tedavileri geliştirmeye odaklanan Boston merkezli, klinik aşamadaki biyofarma şirketi Nuvalent'i satın alıyor.

Ekonomik değeri 10,6 milyar dolar olarak açıklanan anlaşma, tek işlem kapsamında akciğer kanserine yönelik üç ürünü içeriyor.

Satın alınan nakit varlıklar düşüldüğünde GSK'nin toplam yatırımının 9,4 milyar dolar olacağı hesaplanıyor.

Düğün sezonu başladı, masraflar katlandı: Gelinlik denemek bile ücretliDüğün sezonu başladı, masraflar katlandı: Gelinlik denemek bile ücretliEkonomi
Mevduat fazilerinde son durum! 500 bin TL'nin aylık net getirisi ne kadar oldu? İşte güncel oranlarMevduat fazilerinde son durum! 500 bin TL'nin aylık net getirisi ne kadar oldu? İşte güncel oranlarEkonomi
Trump, ABD Adalet Bakanlığı için adayını belirlediTrump, ABD Adalet Bakanlığı için adayını belirlediDünya
SpaceX, Pentagon için nasıl stratejik bir ortak haline geldi?SpaceX, Pentagon için nasıl stratejik bir ortak haline geldi?Dünya

 