İngiliz ilaç şirketi GSK, Nuvalent'i 10,6 milyar dolara satın alıyor
İngiltere merkezli çok uluslu ilaç şirketi GSK, ABD'li Nuvalent'i 10,6 milyar dolara satın almak üzere anlaşmaya varıldığını duyurdu.
Şirketten yapılan açıklamaya göre, GSK hassas hedeflenmiş onkoloji tedavileri geliştirmeye odaklanan Boston merkezli, klinik aşamadaki biyofarma şirketi Nuvalent'i satın alıyor.
Ekonomik değeri 10,6 milyar dolar olarak açıklanan anlaşma, tek işlem kapsamında akciğer kanserine yönelik üç ürünü içeriyor.
Satın alınan nakit varlıklar düşüldüğünde GSK'nin toplam yatırımının 9,4 milyar dolar olacağı hesaplanıyor.