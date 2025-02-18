İngiliz okullarını tercih eden Türk öğrencilerin sayısı arttı

İSTANBUL / EKONOMİ

Türk öğrenciler ve aileleri için sunduğu eğitim fırsatlarını tanıtmak amacıyla İstanbul’da özel bir fuar düzenledi. Dukes Education için Türkiye önemli bir pazar konumunda olduğunu ifade eden Dukes Education Genel Müdürü Jonathan Cuff, son yıllarda İngiltere’de eğitim görmek isteyen Türk öğrencilerin sayısında büyük bir artış gözlemlendiğini, bu ilginin özellikle eğitim acenteleri aracılığıyla daha da arttığını vurguladı. Cuff, üniversitenin yanında lise öğrencileri için de İngiltere’de kaliteli eğitimin sunduğu avantajları fark edilmeye başlandığını ve bunun da Türkiye’den gelen talebi artırdığını belirtti.

Dukes Education 2015 yılında kurulduğunu ve kısa sürede İngiltere’nin en büyük eğitim şirketlerinden biri haline geldiğini kaydeden Cuff, “Şu anda Avrupa genelinde yaklaşık 25 okul ile eğitim hizmetleri sunuyoruz. Londra’da gündüz okullarımız, 16-18 yaş grubuna yönelik yatılı okullarımız var. Cardiff Sixth Form College, son 12 yıldır İngiltere’nin akademik olarak en başarılı okulu olarak biliniyor. Bunun dışında Cambridge’de onun kardeş okulu var. Ayrıca İrlanda’da Dublin ve Cork’ta iki okulumuz mevcut. Gençlerin ihtiyaçlarına ve hedeflerine uygun çok geniş bir akademik hizmet yelpazesi sunuyoruz” diye konuştu.

Dukes Education’ın uluslararası öğrencilerin ihtiyaçlarına uygun bir şekilde yapılandırıldığına dikkat çeken Cuff, 100'den fazla ülkeden 70 bin den fazla öğrenciye mesleki kariyer deneyimi sunduklarını ifade etti. Cuff, 15-17 yaş arası gençlere diş hekimliği, uluslararası ilişkiler, moda tasarımı ve girişimcilik gibi 15 farklı alanda üniversite öncesi iş deneyimi sunduklarını ekledi.

Şirketin her öğrencinin ilgi alanına ve akademik hedeflerine uygun esnek eğitim modelleri sunduğunu anlatan Cuff “Örneğin, sanat ve tasarıma meraklıysanız, Hampstead Güzel Sanatlar Koleji sizin için ideal bir yer olabilir. Akademik olarak en üst seviyeye ulaşmayı hedefliyorsanız, Cardiff Sixth Form College harika bir seçenek. Daha dengeli bir eğitim modeli arıyorsanız, Rochester Independent College gibi okullarımız da mevcut. Öğrencilere hem akademik hem de duygusal anlamda destek sağlamak, onların başarılı ve özgüvenli bireyler olmalarına yardımcı olmak için çok önemli. İngiltere’nin eğitim sistemi, sadece ders içeriklerini öğretmekle kalmaz, aynı zamanda çocukların bir tutkuyu keşfetmelerine ve sosyal beceriler kazanmalarına da olanak tanır. Birleşik Krallık'ın en iyi yaz okulu sağlayıcısı olan Summer Boarding Courses, 8-17 yaş arası gençlere Oxford, Cambridge, Eton College ve İsviçre gibi 10 farklı lokasyonda yaz kursları sunuyor. Sanat ve Tasarım, Dijital, Mühendislik ve Tıp gibi geniş bir yelpazede konular sunulan bu yaz okulları etkinlikte tanıtılacak. Ayrıca, iş deneyimine ihtiyaç duyan öğrenciler de hayal kırıklığına uğramayacak” dedi.

İngiltere’de eğitimin avantajları

Cuff; ailelerin çocuklarını neden İngiltere’de eğitime göndermesi gerektiğini ise şöyle anlatıyor: “İngiltere’nin eğitim sisteminin dünya çapında altın standart olarak kabul ediliyor.

İngiliz okulları sadece akademik başarıya değil, aynı zamanda öğrencilerin genel mutluluğuna da önem verir. Burada eğitim gören öğrenciler, yalnızca ders içeriğiyle değil, aynı zamanda hayat boyu sürecek beceriler ve sosyal yetkinlikler kazanıyorlar” dedi.

Gençleri ilgilerine göre stajla buluşturuyor

“Dukes Plus” adında bir hizmetleri olduğunu ifade eden Cuff, şunları anlattı: “Bu, eğitim hizmetlerini daha ileri bir seviyeye taşıyan ek bir hizmet. Örneğin, yaz tatillerinde öğrenciler için ilgi alanlarına göre özel programlar düzenliyoruz. Eğer tıbba ilgi duyuyorsanız, sizi gerçek doktorlarla bir ameliyathaneye götürüyor ve hastanede staj yapmanızı sağlıyoruz. Eğer psikolojiyle ilgileniyorsanız, sizi bir psikologla çalışmaya yönlendiriyoruz. Bu, gerçekten harika bir program. Ayrıca, dünyanın dört bir yanındaki en iyi üniversitelere giriş yapmak isteyen öğrencilere rehberlik eden bir hizmetimiz de var. Dukes Plus, okullarımıza ek bir değer katıyor ve dışarıdaki diğer okullar da bu hizmetlerden faydalanabiliyor.”