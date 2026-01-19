İngiliz petrol devi Shell'den Suriye kararı!

Rudaw'da yer alan habere göre, El-Ömer'den açıklamalarda bulunan Suriye Petrol Şirketi Başkanı Yusuf Keblavi, konuya ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, Keblavi, Suriye'nin sahanın tam mülkiyetini devralmak için Shell ile bir mali anlaşmanın şartlarını hala müzakere ettiğini belirtti.

Suriye’nin en büyük petrol sahası

Keblavi, Shell'in El-Ömer Petrol Sahası’ndan çekilme ve hissesini Suriye'nin devlete ait işletmecilerine devretme talebinde bulunduğunu duyurdu. Petrol sahası, SDG'y yönelik gerçekleştirilen saldırıların dün Suriye hükümetinin kontrolüne geçmişti.

Deyrizor’daki Ömer Petrol Sahası yüzölçümü ve üretim kapasitesi bakımından Suriye’nin en büyük petrol sahası olarak biliniyor ve Fırat Nehri’nin doğu kıyısında yer alıyor.

2011 yılından önce günlük yaklaşık 80 bin varil petrol üretilen sahada, şu anki üretim 20 bin varili geçmiyor. Suriye Demokratik Güçleri’ne (SDG), Rojava ve Suriye’nin en büyük petrol sahaları olan El-Ömer ve Et-Tenek’e ilave olarak Deyrezor kırsalındaki El-Azba ile diğer bazı petrol sahalarında kontrolü elinde tutuyordu.