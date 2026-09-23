İngiliz sigorta devi Legal & General'dan bin kişilik işten çıkarma planı

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İngiliz sigorta ve varlık yönetimi grubu Legal & General (L&G), şirket yapısını sadeleştirme planı kapsamında çalışan sayısını yaklaşık yüzde 10 azaltmaya hazırlanıyor. Şirketin 2027 ortasına kadar yaklaşık 1.000 pozisyonu kaldırmayı planladığı bildirildi.

Çalışanlara gönderilen şirket içi e-postaya göre, yeniden yapılanma programı İngiltere'de ilk aşamada gönüllü ayrılık modeliyle uygulanacak.

Program kapsamında yeterli sayıda çalışanın gönüllü olarak ayrılmaması halinde zorunlu işten çıkarmaların da gündeme gelebileceği belirtildi.

Çalışan sayısının yüzde 10'u

L&G'nin yaklaşık 10 bin çalışanı bulunuyor ve çalışanların büyük bölümü İngiltere'de görev yapıyor.

Cnbc-e'nin aktardığına göre şirketin planı, toplam istihdamın yaklaşık yüzde 10'una denk gelen 1.000 pozisyonun 2027 ortasına kadar kaldırılmasını öngörüyor.

İş gücündeki azaltım, şirketin operasyonlarını sadeleştirme ve organizasyon yapısını yeniden düzenleme planının bir parçası olarak değerlendiriliyor.