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İngiliz tütün devi binlerce çalışanını işten çıkaracak

İngiliz tütün devi Imperial Brands, ABD ve Avrupa dahil kilit pazarlarda binlerce çalışanını işten çıkarmaya hazırlanıyor. Maliyetleri düşürmeyi ve operasyonlarını sadeleştirmeyi hedefleyen küçülme planının detaylarının önümüzdeki günlerde açıklanması bekleniyor.

Haber Merkezi
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İngiliz tütün devi binlerce çalışanını işten çıkaracak
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İngiliz tütün devi Imperial Brands, Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa'nın da aralarında bulunduğu kilit pazarlarda binlerce çalışanını işten çıkarmaya hazırlanıyor.

Bloomberg News'in konuya yakın kaynaklara dayandırdığı habere göre bu adım, şirketin maliyetleri optimize etme ve operasyonel yapısını sadeleştirme stratejisinin bir parçası olarak öne çıkıyor.

Yeniden yapılanma sürecinin, şirketin küresel ölçekteki rekabet gücünü artırmayı ve değişen pazar dinamiklerine uyum sağlamayı hedeflediği belirtiliyor.

İşten çıkarmaların zamanlaması ve etkilenecek toplam personel sayısına ilişkin resmi ayrıntıların ise önümüzdeki günlerde netleşmesi bekleniyor.

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