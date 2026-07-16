İngiltere, çelik üreticisi British Steel'i kamulaştırdı

Jingye'nin, British Steel'in 2 bin 700 kişinin istihdam edildiği Scunthorpe bölgesindeki tesisinde 2 yüksek fırını kapatmaya hazırlanmasının ardından İngiliz hükümeti, British Steel'i geçen yıl nisanda operasyonel kontrol altına almıştı.

İngiltere Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, kapsamlı görüşmelere rağmen hükümet, Jingye ile British Steel'in geleceğini güvence altına alacak bir anlaşmaya varamadı.

İngiliz hükümeti, parlamentoda gerekli adımların tamamlanması ve yetkilerin sağlanmasının ardından "çelik üretiminin geleceğini güvence altına almak amacıyla" British Steel'i kamu mülkiyetine geçirmenin "doğru ve gerekli yol" olduğuna karar verdi.

Kararın ardından British Steel'i istikrara kavuşturma ve ticari olarak sürdürülebilir ve düşük karbonlu bir geleceğe hazırlamaya odaklanacak yeni bir yönetim ekibi atandı.

British Steel'in Scunthorpe tesisinde çelik üretiminin sürdürülmesi, İngiltere'nin kendi topraklarında çelik üretme kapasitesini koruması açısından kritik görülüyor.

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, karara ilişkin değerlendirmesinde, British Steel'in İngiltere sanayi gücünün temel taşlarından biri olduğunu belirterek, "Bugünkü karar, İngiltere'de çelik üretiminin geleceğini güvence altına alıyor, nitelikli istihdamı koruyor ve hayati öneme sahip ulusal bir kapasiteyi güvence altına alıyor" ifadesini kullandı.