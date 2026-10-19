İngiltere Merkez Bankası, finans devi Barclays hakkında inceleme başlattı

Ekonomim haberlerini Google'da daha sık görün Ekonomim'i tercih ettiğiniz kaynaklara ekleyerek nitelikli haberlere daha kolay ulaşın.

İngiltere Merkez Bankası (BoE), İhtiyati Düzenleme Kurumu (PRA) aracılığıyla Barclays hakkında soruşturma başlattı. Sürecin, bankada görev yapan bir ihbarcının öne sürdüğü iddialar ve yaptığı şikayet üzerine başlatıldığı belirtildi.

Şikayete konu olan iddialara göre Barclays işlemcileri, likiditesi düşük (likit olmayan) özel kredileri finanse etmek amacıyla kullanılan toplam getiri takaslarını ve türev ürünleri işlem portföylerine tahsis ederken risk tutarlarını olduğundan düşük gösterdi. PRA kurallarına göre, bankaların likit olmayan teminatlarla desteklenen türevleri yeterli kanıt sunmadan işlem portföylerine eklemeleri kısıtlanıyor.

Düzenleyici kurumlar, likit olmayan kredilere bağlı türev ürünlerin kolay işlem gören yatırımlar gibi sınıflandırılmasının temel riski gizlediğini ve olası kayıplar için ayrılması gereken karşılık miktarını yapay şekilde düşürdüğünü vurguluyor. Financial Times’ın haberine göre, Barclays işlemcilerinin ise riskin başka bir karşı tarafla yapılan eşleştirme takasıyla korunduğunu savunarak işlemi gerekçelendirmeye çalıştığı ifade edildi.

Soruşturma haberlerinin ardından Barclays hisseleri Londra borsasında yüzde 2,6 değer kaybederek 421,4 pence seviyesine geriledi. FTSE 100 endeksi de günü yüzde 0,9 düşüşle sürdürdü.

İngiltere Merkez Bankası konuya ilişkin yorum yapmaktan kaçınırken, Barclays tarafı Reuters’a yaptığı açıklamada "Barclays, faaliyet gösterdiği pazarlardaki düzenleyici yükümlülüklerini ciddiye almaktadır" ifadesini kullanarak düzenleyici kurumlarla yürütülen süreçler hakkında detay vermedi.