İngiltere merkezli Metro Bank 1000 çalışanını işten çıkaracak

İngiltere merkezli Metro Bank, geçen yıla ilişkin finansal sonuçlarını ve maliyet azaltma kararlarını açıkladı.

Buna göre banka, yılın ilk çeyreğinde yıllık 50 milyon sterlin tasarruf sağlamak için toplam personel sayısının yüzde 22'sine denk gelen yaklaşık 1000 çalışanının nisan ortasından önce işten ayrılacağını bildirdi.

Metro Bank, yıl sonuna kadar 30 milyon sterlin daha maliyet azaltma kararı aldı.