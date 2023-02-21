İngiltere Rekabet Temyiz Mahkemesi, Meta Platforms'a verilen cezayı durdurdu

İngiltere'de Rekabet Temyiz Mahkemesi, Meta Platforms'a verilmiş olan 3,7 milyar dolara varan cezanın yürütmesini geçici olarak durdurdu.

Mahkeme, 45 milyon Facebook kullanıcısı adına Liza Lovdahl Gormsen tarafından açılan davada, Gormsen'in potansiyel ihlallere yönelik araştırma methodlarının gözden geçirilmesi gerektiğini belirtti. Hakim Marcus Smith, davanın devam etmesi için ek kanıtlar ortaya konması için 6 ay süre verdi.