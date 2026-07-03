İngiltere'nin 174 yıllık bankacılık devi tarihe karışıyor

1852 yılında bir yapı kooperatifi olarak kurulan Halifax'ın geleceğine ilişkin iddialar yılın başından bu yana gündemdeydi. Lloyds Banking Group, daha önce yaptığı açıklamada markalarının geleceğini düzenli olarak gözden geçirdiklerini belirtmişti.

Yeniden yapılanma kapsamında Halifax şubeleri 2027 yılı boyunca ya Lloyds markası altında faaliyet göstermeye başlayacak ya da yakındaki Lloyds şubelerine taşınacak. Şirket, bu süreçte herhangi bir işten çıkarma planlanmadığını açıkladı.

Lloyds Banking Group'un açıklamasına göre, Halifax müşterileri aynı hesap numarası ve sıralama kodunu kullanmaya devam edecek. Mobil uygulama deneyimi ve şubelerdeki hizmet anlayışının da korunacağı belirtildi.

Son 10 yılda yüzlerce şube kapandı

Patronlar Dünyası'nın aktardığına göre Lloyds Banking Group, son yıllarda şube ağını önemli ölçüde küçülttü. Grup, Mayıs 2026 ile Mart 2027 arasında 95 şubenin daha kapatılacağını duyurdu. Bunların 53'ünü Lloyds, 31'ini Halifax ve 11'ini Bank of Scotland şubeleri oluşturuyor.

Bu kapanışların ardından grubun toplam şube sayısı, 2015'teki yaklaşık 1.500 seviyesinden 531'e gerilemiş olacak.

Halifax'tan HBOS'a, oradan Lloyds'a

Halifax, 1997 yılında karşılıklı mülkiyet yapısından çıkarak borsaya açıldı ve yaklaşık 7,5 milyon yeni hissedar kazandıran Birleşik Krallık tarihinin en büyük halka arzlarından birine imza attı.

2001 yılında Bank of Scotland ile birleşerek HBOS'u oluşturan banka, 2008 küresel finans krizinde yaşadığı mali sıkıntıların ardından hükümet destekli anlaşmayla Lloyds tarafından satın alındı.

174 yıllık tarih sona eriyor

1852 yılında "Halifax Permanent Benefit Building Society" adıyla kurulan Halifax, çalışan kesime konut kredisi ve tasarruf imkânı sunmak amacıyla faaliyet göstermeye başladı. Zamanla İngiltere'nin en büyük yapı kooperatiflerinden biri haline gelen kuruluş, özellikle Birinci ve İkinci Dünya Savaşı sonrasında konut finansmanındaki rolüyle öne çıktı.

1980'lerden itibaren bankacılık, sigorta ve yatırım hizmetlerine yönelen Halifax, 1997'de bankaya dönüşerek büyümesini sürdürdü. Ancak Lloyds'un aldığı son kararla birlikte, yaklaşık iki asırlık marka bankacılık sektöründeki yerini tarihe bırakmaya hazırlanıyor.