İngiltere’nin en prestijli lüks yaşam etkinliği Salon Privé’de Damat Tween rüzgarı

Uluslararası lüks erkek modasının lider markalarından Damat Tween, küresel lüks pazarındaki varlığını İngiltere’nin en prestijli platformlarından Salon Privé sponsorluğuyla pekiştirdi. İngiltere’de yalnızca seçkin otomobillerin değil; lüks yaşamın, yüksek tasarımın ve rafine stilin buluşma noktası olan Salon Privé, Damat Tween’in üst segment terzilik ve smart casual anlayışına ev sahipliği yaptı.

Anadolu’nun köklü mirasını modern terzilik ve deneyimsel pazarlama stratejisiyle harmanlayan Damat Tween, Salon Privé boyunca uluslararası moda ve lüks dünyasının odağında yer aldı. Damat Tween, etkinlik kapsamında oluşturduğu özel deneyim alanında ziyaretçileri yalnızca bir ürün sergisiyle değil; Anadolu’dan doğan köklü bir zanaat, tasarım ve mirasa dayanan bütüncül bir marka yolculuğuyla ağırladı.

Göbeklitepe’nin Taşlara Kazınmış Kodları Modern Terzilikle Buluştu

Etkinlikte “The Origin of Craft” (Zanaatın Doğuşu) başlığı altında kurgulanan anlatı, ilhamını insanlık tarihinin sıfır noktası kabul edilen Göbeklitepe’den alıyor. Anadolu’nun binlerce yıllık kültürel birikimini ve doğadan gelen malzemelerin modern birer tasarım nesnesine dönüşme yolculuğunu merkeze alan koleksiyonda; Göbeklitepe’nin ham dokuları, nötr renk paleti ve anıtsal mimari formları günümüzün akışkan terzilik anlayışıyla yeniden yorumlanıyor.

Interaktif Deneyim: Linol Baskı Zanaatı ile Kişiselleştirilmiş Fularlar

Damat Tween, Salon Privé’deki alanını pasif bir sergileme noktası olmanın ötesine geçirerek ziyaretçileri hikayenin doğrudan bir parçası kılan interaktif bir atölyeye dönüştürdü. Stantta konumlandırılan özel zanaat alanında katılımcılar, koleksiyonun temel maddesi olan doğal keten kumaşlar üzerine Göbeklitepe motiflerinden ilham alan linol baskı tekniklerini birebir deneyimleme fırsatı buldu. Ziyaretçiler, markanın malzeme odağını ve dokuma zanaatını bizzat uygulayarak etkinlik sonunda kendi dokunuşlarını taşıyan benzersiz, kişiselleştirilmiş keten fularlara sahip oldu.

"Anadolu'nun Zanaat Mirasını Küresel Lüksün Merkezine Taşıdık"

Salon Privé sponsorluğu ve alan kurgusuna yönelik olarak Orka Holding Yönetim Kurulu Üyesi Büşra Orakçıoğlu Biberoğlu, şunları vurguladı: "Salon Privé, klasik şıklığı, kusursuz terziliği ve rafine stili takdir eden çok özel bir ziyaretçi profiline sahip. Biz de Damat Tween olarak bu seçkin platformda yer alırken sadece koleksiyonlarımızı sergilemeyi değil, ait olduğumuz toprakların 12 bin yıllık köklü zanaat genetiğini küresel lüks pazara anlatmayı hedefledik. Göbeklitepe’nin anıtsal ruhunu ve doğal keten işçiliğimizi interaktif bir deneyimle İngiltere’ye taşıdık. Katılımcıları kendi elleriyle ürettikleri zanaat eserleriyle uğurlamak, küresel lüks segmentteki vizyonumuzun ve hikaye anlatıcılığımızın somut bir göstergesi."