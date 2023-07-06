İnno Mobil biyonik robot geliştirecek

EKONOMİ/BURSA

Yazılım sektöründe 2002’den bu yana hizmet verdiklerini belirten İnno Mobil Bilişim Teknolojileri, ULUTEK Teknopark’ın avantajlarını da kullanarak kodlama eğitim seti, asistan robot ve insansı biyonik robot ile ses getirmeyi amaçlıyor.

Sesi metne, metni sese çevirecek

Firma Kurucusu Adem Aksu, “2015’de ‘SMS Gateway Projesi’ ile ULUTEK Teknopark’a giriş yaptık. 3 projemizi tamamladık, devam eden bir projemiz daha var. İngiltere’de de şirket kurduk. Devam eden projemiz 3 fazdan oluşuyor. İlk faz, Bionic Robotics Kodlama Eğitim Setleri… Robotik kodlama eğitimini daha gerçekçi ve erişilebilir hale getirecek. Öğrencilerin becerilerini geliştirecek ve teknolojiye ilgilerini artıracak platformları barındıracak. İkinci faz ise Asistan Robot. Yapay zekâ ile entegre global veya kapalı devre konuşan asistan robot; sesi metne, metni sese çevirerek konuşacak. Üçüncü faz ise İnsansı (Humanoid) Bionic Robot Ar-Ge. Projemizi, üniversitelerdeki anatomi anabilim dalı uzmanları ile iş birliği yaparak geliştiriyoruz. Ar-Ge çalışması ile gerçek insan boyutlarında ve hareket kabiliyetleri yüksek bir robot geliştireceğiz.” diye konuştu.