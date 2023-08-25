İnno Mobil, Robotik Eğitim Kitleri ile eğitimi destekliyor

ALİ ŞAHİN/BURSA

28 yılın üzerinde bir tecrübeye sahip olan Kalenet Bilgisayar ve İnno Mobil Bilişim Teknolojileri A.Ş. geçmişte Web Tabanlı yazılımlar ile SMS hizmetleri sunan bir firma olarak tanınırken, günümüzde insansı robotlar alanına yöneldi. Türkiye'nin en köklü SMS hizmeti sunan firmalardan biri olan İnno Mobil, teknolojideki değişen trendlerle birlikte rotasını biyonik robotlara doğru çevirerek yeni bir vizyon oluşturdu.

İnno Mobil Kurucusu Adem Aksu, firmanın SMS hizmetlerinden daha kapsamlı bir alana doğru evrimleştiğini ifade ederek, "İleti Yönetim Sistemi" projesini hayata geçirdiklerini ve günümüzde birçok markanın hala bu yazılımı kullandığını belirtti. Bu süreçte, ULUTEK Teknopark'ta 3 projeyi tamamladıklarını ve son 6 aydır robotik teknolojilere odaklandıklarını dile getirdi. Dünya genelindeki 26 kişilik bir ekip ile insansı robotların gelişimi üzerine çalışmalar yürüttüklerini açıklayan Aksu, ayrıca, İngiltere'de bir şirket kurduklarını ve Kanadalı bir firma ile robotik kartlar konusunda distribütörlük görüşmeleri yaptıklarını belirtti.

“Okullarda yerini alacak”

Adem Aksu, robotik sistemlerdeki Ar-Ge giderlerinin yüksek olduğunu belirterek, robotik projesini üç faza ayırdıklarını ifade etti. İlk aşamada, özellikle eğitim kurumlarındaki eğitimlerde kullanılabilecek bir robotik kodlama eğitim kitine odaklandıklarını açıklarken, “Birçok eğitim kurumunda robotik kodlama sistemleri ile ilgili dersler bulunuyor, ancak laboratuvarlardaki deneylerin sınırlı olduğunu fark ettik. Bu nedenle, "biyonik robot kodlama eğitim setleri" üretmeye başladık ve eğitim kurumlarından olumlu tepkiler aldık” dedi. Önümüzdeki eğitim öğretim yılında, setlerin bazı okulların laboratuvarlarında yer alacağını söyleyen Aksu, İnno Mobil'in bu projede sosyal sorumluluk kısmının da önemli olduğunu vurguladı ve çocukların görsel deneyimlere dayalı öğrenme ile daha fazla bilgi sahibi olmalarını hedeflediklerini ifade etti.

“Kendi yapay zekamızı geliştireceğiz”

İnno Mobil olarak projenin ikinci fazında görüntü işleme sistemlerini devreye almayı planladıklarını belirten Adem Aksu, “Bu aşamada, yapay zeka modellerinden faydalanarak ve kendi yapay zeka yazılımımızı geliştirerek bir Asistan Robot projesini hayata geçireceğiz. İlk iki fazda elde edilen Ar-Ge ve finansman kaynakları ile üçüncü fazda, ülkemize ait bir insansı robotu geliştirmeyi hedefliyoruz” diye konuştu.

Adem Aksu, robotların birçok sektörü öldürdüğü algısının yanlış olduğunu belirterek, “Gelişen her sektör yeni iş kolları yaratıyor. Bu nedenle, insanların dönüşüme ayak uydurması oldukça önemli” ifadelerini kullandı. Aksu ayrıca İnno Mobil'in önümüzdeki günlerde Bursa Büyükşehir Belediyesi ile bir sosyal sorumluluk projesine başlayacaklarını ve Bursa'daki gençlere robotik sistemler hakkında eğitimler vereceklerini ve piyasa dinamiklerine uygun projeler hayata geçireceklerini söyledi.

TEKNOFEST'te yer alacak

İnno Mobil, BIOROBOTEC robotik eğitim kitleriyle geliştirdikleri projeleriyle 30 Ağustos - 3 Eylül 2023 tarihlerinde yapılacak olan TEKNOFEST - Girişim / Eğitim Teknolojileri kategorisinde yarışmaya katılacak. Firma, bu önemli teknoloji etkinliğinde yeni teknolojilerini ve robotik alanındaki çalışmalarını sergilemek için heyecanla hazırlıklarını sürdürüyor.