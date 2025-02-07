İnnovaplast, endüstriyel ölçekte biyoplastik üretimine başlıyor

ABDULLAH SÖNMEZ / ESKİŞEHİR

Eskişehir ve Tekirdağ Çerkezköy’deki fabrikalarında beyaz eşya sektörüne yönelik faaliyet gösteren Boyplast tarafından petrol tabanlı plastiklere alternatif olabilecek çevre dostu hammadde geliştirmek amacıyla kurulan İnnovaplast Biyoteknoloji, çevre dostu ve sürdürülebilir malzemelerin geliştirilmesine yönelik çabalarıyla dikkat çekiyor. Konvansiyonel plastiklerin çevreye verdiği zararı azaltmak amacıyla yenilikçi bir çözüm olarak PHB üretiminde öncü bir adım atan firma, pilot ölçekte gerçekleştirdiği üretimlerin ardından Türkiye'nin ilk PHB üreticisi unvanını kazandı ve ön seri üretimlerini başarıyla tamamladı. Bu yıl içerisinde üretim kapasitelerini ve verimliliklerini artırmayı hedeflediklerini aktaran Innovaplast Kurucu Ortağı ve İşletme Müdürü Gökhan Güngör, “Artık müşterilerimize toz formda ürün sağlayabiliyoruz. Önümüzdeki süreçte ilk olarak üretim verimliliğimizi artırmayı, 2025’in son çeyreğinde ise endüstriyel ölçekte üretime yönelik yatırımları başlatmayı planlıyoruz” diye konuştu.

PHB’nin plastik sektöründe petrolden üretilen polietilen ve polipropilenin çevre dostu bir alternatifi olduğunu vurgulayan Gökhan Güngör, “Plastik endüstrisinin yıllık yaklaşık 415 milyon ton hammaddeye ihtiyacı var. Küresel plastik pazarının yaklaşık yüzde 99’unu oluşturan petrol tabanlı malzemeler, doğada çözünmeyerek ciddi çevre kirliliğine sebep oluyor. Biz, biyoteknolojiyi kullanarak çevre dostu ve biyolojik olarak birkaç yıl içerisinde parçalanabilir bir malzeme üretiyoruz. Bu alanda Türkiye’de ilk ve tek tüzel kişilik konumundayız” dedi.

“PHB, kozmetik endüstrisinin geleceğini şekillendirecek”

Ana hedef pazarlarının kozmetik ve plastik sektörleri olduğunu vurgulayan Gökhan Güngör, “PHB hem kozmetik hem de medikal sektörlerde kullanım potansiyeliyle öne çıkıyor. Özellikle kozmetik sektöründe polietilen ve mikroplastik bazlı malzemeler yasaklanmaya başladı. PHB, ultraviyole koruma özelliği, biyouyumluluğu ve çevre dostu yapısıyla bu alanda hızla tercih edilen bir alternatif konumunda bulunuyor. Güneş kremleri, duş jelleri ve peeling ürünlerinde kullanılabilecek bu malzeme, kozmetik endüstrisinin geleceğini şekillendirecek” açıklamasında bulundu.

Innovaplast’ın, yalnızca kozmetik sektöründe değil, medikal alanda da önemli araştırmalar yürüttüğünden bahseden Gökhan Güngör, Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi ile ortak projeler geliştirdiklerini belirtti. Bu projeler arasında kanal tedavisinde kullanılan polimerlerin yerini alabilecek biyomalzemelerin geliştirilmesinin de bulunduğunu dile getiren Güngör, “Yurt içi ve yurt dışındaki üniversitelerle sürdürdüğümüz iş birlikleri sayesinde, önümüzdeki bir yıl içinde medikal sektör için yeni ürünler sunmayı hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.

Hem karbon salınımını azaltıyor hem de katma değeri artırıyor

Yerli kaynaklar kullanılarak imal ettikleri ürünün karbon nötr grubuna giren bir malzeme olarak çevresel sürdürülebilirliğe katkı sağlamanın yanı sıra yüksek katma değer de sunduğunu belirten Gökhan Güngör, Avrupa pazarında plastik sektöründe kullanılan bu malzemenin ton bazında alım yapılması durumunda kilogram fiyatının 12 ila 16 Euro arasında değiştiğini açıkladı. Kozmetik sektöründe güneş koruyucu (SPF) ve peeling ajanı olarak kullanıldığında ise bu fiyatın 80 ila 100 Euro seviyelerine ulaştığını vurgulayan Güngör, “Bu malzemeler, üretim süreçlerinde karbon salınımını minimize ediyor. Gelecekte karbon vergisi ödememek ya da yeşil üretim teknolojilerine geçiş yapabilmek için bu malzemelere duyulan ihtiyaç artacak. Türkiye ve Avrupa’nın karbon nötr hedeflerine uyum sağlamak isteyen şirketler, biyoteknoloji tabanlı karbon nötr malzemelere yatırım yapması gerekiyor” ifadelerini kullandı.