Innovent Biologics ve Eli Lilly’den stratejik ortaklık

Innovent, pazar günü yaptığı açıklamada kendisinin ve yan kuruluşlarının ABD’li ilaç devi ile bir anlaşma imzaladığını duyurdu. Bu, iki şirket arasındaki yedinci işbirliği olarak kayıtlara geçti.

Anlaşma kapsamında Innovent, Çin’de konsept aşamasından Faz 2 klinik denemelerine kadar geliştirme sürecine liderlik edecek. Bununla birlikte, Eli Lilly’nin Büyük Çin dışındaki tedavileri geliştirmek ve ticarileştirmek için dünya çapında münhasır haklara sahip olacak.

Innovent, 350 milyon dolar peşin ödeme alacak

Investing'in haberine göre Innovent, 350 milyon dolar peşin ödeme alacak ve yaklaşık 8,5 milyar dolara kadar dönüm noktası ödemelerine hak kazanacak. Ayrıca Çinli ilaç üreticisi, Eli Lilly tarafından pazarlanan her ürünün satışlarından kademeli telif ücretleri de alacak.

Bu ortaklık, şirketler arasındaki önceki anlaşmalardan farklılık gösteriyor. Çünkü Eli Lilly’nin mevcut Innovent tedavilerine ait hakları satın alması yerine, yeni ilaçların ortak geliştirilmesini içeriyor.

Innovent, işbirliğinin lisanslama anlaşmalarının ötesine geçerek uçtan uca bir inovasyon ekosistemi yarattığını belirtti.