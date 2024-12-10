İnoksan, 2025’te ihracatını %50’ye çıkaracak

ALİ ŞAHİN/BURSA

Sektöründe gelişen teknoloji ve yenilikleri Türkiye’de ilk uygulayan markalardan olan İnoksan hem üretim hem de ticarette dijitalleşmeyi odağına alarak yoluna devam ediyor. Önümüzdeki dönemlerde dünyanın önde gelen global firmaları ile iş birliklerini de gündemine alan İnoksan, fuar katılımlarına da devam ediyor.

Türk mutfağını kendi sektörleri aracılığıyla dünyaya tanıtmayı ve İnoksan’ı bir dünya markası yapmayı hedefleyerek yola çıktıklarını belirten İnoksan Yönetim Kurulu Başkanı Vehbi Varlık, “İnoksan, her geçen gün büyüyen ve bugün %37’ye ulaşan ihracat rakamlarıyla İtalya’dan sonra dünyada 2. sıraya yerleşen Türk endüstriyel mutfak sektörünün en önemli oyuncularının başında geliyor. Bu önemli yeri edinmek için, kurulduğumuz günden bu yana kalite ve yenilikçilik anlayışımızdan ayrılmadan hem kendimizi hem de sektörümüzü geliştirmek için çalıştık. Sektörde kendi Ar-Ge merkezine sahip bir firma olarak, günümüz teknolojisini yakalamak hatta bir adım öne geçmek için üniversitelerle iş birliği yaparak kendimizi geliştirdik. 2025 yılında toplam ciromuzun en az %50’sini ihracattan elde etmek için kendimize önemli bir hedef koyduk. Hali hazırda güçlü bir oyuncu olduğumuz Ortadoğu ve Avrupa pazarından sonra her geçen gün gelişen Latin Amerika ve Afrika ile bizim için büyük bir alana sahip olan Amerika pazarlarında yayılmak hedeflerimiz arasında. Sektöre ilkleri getiren İnoksan’ı bir dünya markası haline getirmek için çalışmalarımıza hız kesmeden devam edeceğiz” dedi.