İnoksan, Orta Asya’ya Taşkent’ten uzanacak

Esra Özarfat

BURSA - Özbekistan başta olmak üzere Orta Asya’daki etkinliklerini artırmayı hedeflediklerini belirten Vehbi Varlık, başta ABD, Almanya ve İngiltere olmak üzere pek çok ülkede yeni projeler üstlendiklerini söyledi. Türk şirketler için yükselen pazar olma niteliğindeki Rusya ve Türki Cumhuriyetler pazarında da uzun zamandır önemli birçok projeye imza attıklarını hatırlatan Varlık, Taşkent’te açılan showroomdaki demo mutfakta her ay kurumsal şefler ile uygulama etkinlikleri yapacaklarını anlattı.

Vehbi Varlık, “Türkiye’de 20 bin metrekare kapalı alanda kurulu teknolojik mutfak üssümüzde, 5 kıtaya ihracat yapıyoruz. Son dönemde Rusya ve yıldızı her geçen gün parlayan Türki Cumhuriyetler pazarındaki hedeflerimizi büyütüyoruz. Taşkent’teki yatırımımız da bu konuya verdiğimiz önemin bir göstergesi. Satış sürecine başlamadan önce girdiğimiz her ülkede satış sonrası hizmet ağımızı güçlendirme prensibiyle hareket ediyoruz. Özbekistan pazarında da ilk olarak satış sonrası hizmetlerimizin sürecini yürüttük. Sonrasında ürünlerimizin de görülebileceği bir showroom ve servis hizmeti ile konseptimizi destekledik. Olumlu geri dönüşler aldık” dedi. Varlık, daha önce Taşkent’teki Hilton Oteli ve Parlemento Binası, Buhara’daki Wdynham Oteli ile Urgenç’te Devlet Konuk Evi’nde projeler yaptıklarını aktardı.