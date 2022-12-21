İNOVALİG’de Mubitek’e inovasyon ödülü

ALİ ŞAHİN/BURSA



Türkiye’nin en hızlı büyüyen şirketleri arasında gösterilen tasarım ve yazılım alanında hizmet veren Bursalı mühendislik firması Mubitek, ihracattaki başarısın yanı sıra aldığı ödüllerle de dikkat çekiyor. Bugüne kadar 10 Ar-Ge projesini başarıyla sonuçlandıran ve tasarımda inovasyon yaratan Mubitek, Türkiye İhracatçılar Meclisi tarafından gerçekleştirilen İNOVALİG’de büyük bir başarıya imza attı. Firma ilk etapta İnovasyon Organizasyonu ve Kültürü-KOBİ kategorisinde 1.507 firma arasından sıyrılarak ilk 5’e kaldı ve finalde kendisine yer buldu. Şampiyonluk için jüri karşısına çıkan Mubitek mutlu sona ulaştı. Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen Türkiye İnovasyon Haftası İnovalig Şampiyonları Ödül Töreni'nde ödülü alan Mubitek Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Bintaş, kendi sektörlerinde sergiledikleri inovasyon çalışmaları ile bir başarı hikayesi yazdıklarını söyledi.

“ÇİZEN’e odaklandık”

Mubitek’te geliştirdikleri yenilikçi teknolojiler ve inovatif çözümlerle sektöre yön veren şirketler arasında olmayı başardıklarını belirten Bintaş, “Metal işleme sektörünün çağdaş, çevreye duyarlı, uluslararası rekabet gücüne sahip, teknolojiye paralel olarak sürekli gelişen ve sektörünün Endüstri 4.0’a uygun bir altyapıya kavuşması amacıyla katma değeri artırmaya odaklandık. Bugüne kadar sektörümüze kazandırdığımız ilk’ler, en’ler ve ödüllerle marka değerimizi her geçen yıl artırıyoruz. En önemli hedeflerimizden biri 2030’da yerli ve milli ürünlerin, yerli ve milli tasarım programı ile tasarlanıyor olması” ifadelerini kullandı.

2023 yılındaki Ar-Ge çalışmalarını bilgisayar destekli tasarım programı (CAD) ÇİZEN üzerine odaklandırmak istediklerini belirten Bintaş, “Yerli ve milli TOGG, İHA, Gökbey, Atak Helikopteri, Silah Sistemlerimiz varken neden yerli ve milli tasarım programı ÇİZEN’de yayınlaşmasın? Hayalimiz yerli ve milli teknolojik cihazlarımızın-araçlarımızın yerli ve milli tasarım programımız ÇİZEN ve benzeri yerli yazılımlarla geliştirilsin. Çizen programımız ilk ve tek yerli 3 boyutlu çizim programı. Onun gelişimi ile yurt dışına çıkan lisans bedellerini de ülkemizde tutarak ülke ekonomisine önemli bir katma değer sunmak istiyoruz” diyerek sözlerini noktaladı.