İnovasyon ve girişimcilik ekosisteminde iş birliği dönemi başladı

Global Startup Ekosistemi Raporu'na göre girişim ekosisteminin dünya çapındaki değerinin 2022’de 6,4 trilyon dolara ulaştığı kaydediliyor. Türkiye’de ise yerli girişimleri desteklemek için yeni projelere imza atılmaya devam ediliyor. Son olarak kısa süre önce faaliyet geçen Noviboard, farklı sektörlerden profesyonelleri, Ar-Ge merkezlerini, teknoloji firmalarını, teknoparkları, serbest çalışanları, akademisyenleri, öğrencileri ve kurumları bir araya getirerek inovasyonun tetikleyicisi olmayı hedefliyor. Yaratıcı projelerin doğmasını sağlamak için proje ortaklığına ek olarak yatırımcıların girişimcilerle buluşmasına ve deneyimli mentorların yeni nesil girişimcilerle eşleşmesine aracılık ediyor.

“İnovasyonu iş birlikleriyle güçlendiriyoruz”

Platformlarıyla birlikte Ar-Ge merkezleri, teknoparklar, girişimciler, yatırımcılar, üniversiteler ve mentorlar arasında köprü görevini üstlendiklerini açıklayan Noviboard’un Kurucusu Dr. Ömer Özdinç, “Aslında kapsamlı bir etkileşim panosunu yönetiyoruz. Türkiye'nin önde gelen inovasyon projelerini ve iş fikirlerini destekleyerek, iş birliklerini kolaylaştırıyoruz.Proje birlikteliklerini, üniversite-sanayi iş birliğini, yatırımcıların girişimcilerle buluş̧masını, deneyimli mentorların yeni nesil girişimcilerle eşleşmesini sağlayarak yeni fırsatların ortaya çıkmasına katkıda bulunuyoruz. Böylece inovasyon ve girişimcilik ekosistemini güçlendiriyoruz” dedi.

“İş birliği odaklı çalışıyoruz”

Diğer platformların aksine çok daha geniş bir kitleye hitap ettiklerini aktaran Noviboard’un Kurucusu Dr. Ömer Özdinç, “Bir teknoloji girişimcisi, akademisyen ve danışmanlık şirketi sahibi olarak bu alanda da 15 yılı aşkın süredir çalışıyorum. Ekosistemdeki tüm aktörlerin sorunlarına temas ettik. Bu süreçte geleneksel yöntemlerin istendiği kadar verimli olmadığını fark ettik. Buradan hareketle, bu alanda inovasyon yapmaya karar verdik. Bu platformumuzda teknoloji şirketlerine, AR-GE ve tasarım merkezlerine, üniversite öğrencilerine, kuluçka dönemindeki işletmelere hitap ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Platformlarını iş birliği temelinde inşa ettiklerini söyleyen Noviboard’un Kurucusu Dr. Ömer Özdinç, sözlerini şu şekilde sonlandırdı: “Proje, çözüm, yatırımcı, mentor, partner, sponsor arayan girişimler profil oluşturarak platformumuzu kullanabilir. İlan açarak ya da açılan ilanlara başvurarak ihtiyaçlarını karşılayabilir. Bu senaryonun tam tersi de mümkün. Örneğin, yatırımcılar kuluçka şirketlerine ulaşabilir, mentorlar danışmanlık yapacakları girişimleri bulabilir.”

"Mühendislik yeteneği tek başına başarıya ulaştırmıyor”

Mühendislik yeteneğinin oldukça önemli olduğunu, fakat tek başına yetersiz kalacağını vurgulayan Dr. Ömer Özdinç, “Uzun yıllara dayanan tecrübemiz bize sadece mühendislik yeteneğinin ya da yalnızca finans bilgisinin yeterli olmadığını öğretti. İnovasyonun sağlanması için kapsamlı bir iş birliğine ihtiyaç vardı. Noviboard’un düşünsel temeli de bu şekilde ortaya çıktı. Yegane amacımız bilginin dolaşım hızını artırmak, doğru kişi ve kurumlar arasındaki etkileşimi güçlendirmek” dedi.

“Sosyal sermaye kavramı oldukça önemli”

Sosyal sermaye kavramına da değinen Noviboard’un kurucusu Dr. Ömer Özdinç, sözlerini şu şekilde noktaladı: “Günümüzde bir şirketin, girişimcinin ya da yatırımcının bir adım ileriye gitmesi için sosyal sermayesinin güçlü olması gerekiyor. Sosyal sermaye diye vurguladığımız kavram ise aslında kişilerinkurumların etkileşimde bulunabilecekleri aktör sayısı ve onlarla olan etkileşimin nitelikleri olarak özetlenebilir. Bugün inovasyon ve Ar-Ge çalışmaları için en önemli güç kaynağı etkileşim. Biz de Noviboard’u kullanan kişileri ihtiyaç duydukları etkileşim yani sosyal sermaye ile hızlı bir şekilde iş birliği yapmalarını hedefliyoruz. İnovasyon ve girişimcilik ekosisteminin tüm paydaşları platformumuzdan yararlanarak projesini, yatırımını veya fikrini bir adım daha ileriye taşıyabilir.”

Bu içerik B2Press tarafından hazırlanmıştır.