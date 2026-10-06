Inpharmus/Demirkale: Yurt dışı ilaç temini alanında büyümek istiyoruz

EKONOMİ (ANKARA)

Türkiye'de ruhsatlı olduğu halde bulunamayan veya uluslararası ruhsat almış ancak henüz Türkiye'ye girmemiş tedavi amacıyla doktorlar tarafından reçete edilen ilaçların temin edilmesi yetkilendirilmemiş kamu organizasyonlarına yine yetkilendirilmiş özel şirketlerce de sağlanabiliyor. Bu alanda faaliyet gösteren Inpharmus şirketinin İcra Kurulu Üyesi Tansu Demirkale, Türkiye dışında da başta İsviçre, Birleşik Arap Emirlikleri olmak üzere 20 ülkede faaliyet gösterdiklerini bu ülkelerden Bazılarında da ilaç temini faaliyetini yürüttüklerini Bu alanın büyüme eğiliminde olduğunu vurguladı.

EKONOMİ’ye şirket faaliyetlerine yönelik konuşan Tansu Demirkale, Türkiye’de bu şekilde yetki almış ilaç teminine aracılık eden firmalar olduğunu, niş bir alan olmasına karşılık yoğun bir rekabetin sözkonusu olduğunu belirtti.

Tansu Demirkale, hastaların ilaca erişimi açısından bir fonksiyonları bulunduğunu vurgularken, özellikle yetim ilaç olarak adlandırılan, nadir hastalıkların tedavisinde kullanılan ilaçlar açısından bu unsurun önemli olduğunu anlattı. “Bu ilaçlar çok az üretiliyor, dolayısıyla ülkelerde ruhsat alma vb. süreçleri firmalar çok tercih etmiyor” diyen Demirkale, doğru ilaçlara hızla erişim için yetkili firmaların önemli olduğunu anlattı.

Bir diğer unsurun doğru ve güvenilir ilaçlara erişimin sağlanması olduğunu söyleyen Tansu Demirkale, uluslararası işbirlikleri yoluyla da bunu sağladıklarını anlattı. Türkiye’de ruhsatlı ya da uluslararası güvenilir ruhsata sahip olan ancak piyasada bulunamayan ilaçları yurt dışından temin etmeye izin veriliyor. SGK, TEB ve USHAŞ bu tür ilaçları temin etme yönünde yetkili bulunuyor. Bu yetkili kuruluşlar, doktor tarafından reçete edilmiş ilaçları üretildikleri veya satıldıkları ülkeden temin etmede aracı şirketleri kullanabiliyor. Üretici firmalar, uluslararası pazarlamayı kolaylaştırmak için de bu tür aracı şirketlere depocu benzeri şekilde münhasırlık verebiliyor. Tansu Demirkale de çok sayıda ilaçta münhasırlık aldıklarını kaydetti.