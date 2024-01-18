İnşaat sektörü profesyonelleri, InSuppliers’ın etkinliğinde buluştu

Yapı sektörü profesyonelleri, inşaat sektörünün profesyonel ağı InSuppliers tarafından düzenlenen etkinlikte bir araya geldi. Sürdürebilirlik, verimlilik, çevre dostu ürün ve hizmetler, yeni iş ve iletişim modellerinin ana gündem konusu olduğu "İnşaat Sektörü Profesyonelleri Buluşması" 12 Ocak 2024 tarihinde Fairmont Quasar'da gerçekleştirildi.

Etkinlikte, sektörün önde gelen yatırımcı ve taahhüt firmaları ile farklı sektörlerin inşaat grupları, mimarlık ofisleri, ürün ve hizmet sağlayıcıları, sektörün dönüşümüne öncülük eden sivil toplum kuruluşları ve danışmanlık şirketleri ile üniversitelerin öğrenci kulübü temsilcileri bir araya geldi. B2B oturumlarda yenilikçi ürün ve hizmetlerin paylaşıldığı etkinlikte, InSuppliers.com’un yeni versiyonu da sektöre tanıtıldı. “Yeni Pazarlar – Ukrayna” başlıklı söyleşide, yeniden inşa sürecinde Türk inşaat firmalarının rolü ve küresel iş fırsatları dinleyicilerle paylaşıldı.

"İnşaat sektörünün yenilikçi girişimi"

Etkinliğin açılışında konuşan InSuppliers’ın kurucusu Güliz Fiş, platforma ilişkin şunları söyledi: “İnşaat sektöründe hem mimar hem de satın alma profesyoneli olarak uzun yıllar edindiğim deneyim boyunca nitelikli ürün ve hizmetlere erişimin zorluğunu hep yaşadım. Bunu kolaylaştırmak, sektör içi B2B iş modelini desteklemek ve profesyonel iletişimi artırmak en önemlisi de sektörün dijitalleşmesine katkı vermek amacı ile 2021 yılında InSuppliers’ı bir startup olarak hayata geçirdim. InSuppliers, inşaat sektörü aktörleri için yurt içinde ve yurt dışında hem B2B hem B2C iş modelinde güçlü bir iletişim ağı sağlıyor. Sektördeki tüm aktörlerin ihtiyaçları doğrultusunda kendilerine en uygun iş ortaklarını bulmalarını kolaylaştıran InSuppliers, paydaşlar arası akıllı eşleşme ve önerme hizmeti de sunuyor. İnşaat sektöründeki ürün ve hizmet sağlayıcılardan karar vericilere, sektörün gelişimine öncülük eden STK’lardan sektörü dönüştüren contech, startup, teknoloji ve sürdürülebilirlik firmalarına, öğrenci kulüplerinden danışmanlara kadar tüm aktörlerin ihtiyaç duydukları kapsamda, doğrudan, en hızlı ve doğru biçimde iletişim kurmalarına yardımcı oluyor. Sektör profesyonellerini kendilerini etkin ve açık şekilde tanıtabilecekleri, yeni iş fırsatları ve ortaklıklar yaratabilecekleri, etkili bir iletişim, pazarlama ve rekabet ortamı bulabilecekleri InSuppliers’a katılmaya davet ediyorum.”

Ukrayna’nın yeniden inşası değerlendirildi

Etkinlik kapsamında düzenlenen "Yeni Pazarlar-Ukrayna" söyleşisine Türkiye Ukrayna İş İnsanları Derneği Başkanı Burak Pehlivan konuk oldu. Pehlivan konuşmasında Ukrayna'daki son durumu, devam eden savaşın ve sonrasında gerçekleşen yeniden inşa sürecinde Türk inşaat firmalarının rolünü ve küresel iş fırsatlarını değerlendirdi. Burak Pehlivan, Ukrayna’nın yeniden yapılanmasına 750 milyar doların üzerinde kaynağa ihtiyaç duyulacağını belirterek, ülkeyi Avrupa’nı en modern fiziki ve dijital altyapılarından birine kavuşturacak projelerde Türk inşaat firmalarının olası rolüne değindi.