İnsan Kaynakları teknolojileri Re-HR’da masaya yatırıldı!

Türkiye’nin lider ödüllendirme sistemleri şirketi Momento, İnsan Kaynakları (İK) süreçleri ve organizasyonel dönüşüm alanında danışmanlık hizmeti veren Arven Consultancy ve otomasyon çözümleriyle işe alım süreçlerini dijitalleştiren Hirex’in katkılarıyla hayata geçirilen Re-HR etkinliği, insan kaynaklarının geleceğine ışık tuttu. Etkinlikte hibrit çalışma modellerinden yapay zekâ tabanlı işe alım süreçlerine, çalışan memnuniyetini artıran ödüllendirme sistemlerinden organizasyonel dönüşümün yapı taşlarına kadar pek çok başlık masaya yatırıldı.

Gövenç: İnovatif çözümlerle iş dünyasında kalıcı değer yaratmayı hedefliyoruz

Momento’nun Satış ve İş Geliştirmeden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Emrah Gövenç, panelde yaptığı konuşmada şunları söyledi: “Dijitalleşme sadece iş süreçlerini hızlandırmıyor, aynı zamanda teşekkür ve takdir kültürünü de görünür kılmamızı sağlıyor. Bugün bir çalışana doğum gününde kişiselleştirilmiş bir sürpriz göndermek ya da bir başarısını tüm şirkete duyurmak, sadece birkaç saniye sürüyor. Biz Momento olarak tam da bu noktada varız. Şirketlere, çalışanlarının değerini hissettirecek inovatif çözümler sunuyoruz. Ama asıl amacımız basit bir ödül vermek değil; teşekkürün, takdirin, bağlılığın bir kültür haline gelmesine yardımcı olmak. Önümüzdeki dönemde de amacımız, çalışan deneyimini merkeze alan yenilikçi ödüllendirme modelleriyle iş dünyasında kalıcı değer yaratmak.”

Doğru: Kurumların kültürel ve organizasyonel dönüşümünde yanındayız

Arven Consultancy Kurucusu Burcu Doğru ise şöyle konuştu: “ARVEN olarak insan kaynaklarını yalnızca işe alım süreçleriyle sınırlamıyor, kurumların kültürel ve organizasyonel dönüşüm yolculuklarına eşlik ediyoruz. Uygulamalı danışmanlık modelimizle, sadece yol haritasını çizmekle kalmıyor, değişimin hayata geçirilmesinde aktif rol alıyoruz. Çünkü biliyoruz ki, gerçek sürdürülebilirlik doğru yeteneğin işe alınmasıyla değil, kurum kültürüne yerleşmesiyle başlar.”

Hoşgör: Tüm İK süreçlerini tek platformda birleştiriyoruz

Hirex Kurucu Ortağı Ahmet Hoşgör ise şunları söyledi: “Hirex olarak, işe alımdan onboarding’e kadar tüm İK süreçlerini tek bir platformda birleştiriyor, İK ekiplerinin iş yükünü azaltırken adaylara da güçlü bir deneyim sunuyoruz. İşe alımı karmaşık bir operasyon değil, güçlü ekiplerin temelini atan stratejik bir süreç olarak görüyoruz. Yapay zekâ destekli aracımızla, başvuru sürecinden işe başlama anına kadar her adımı hem aday hem de ekipler için daha verimli, daha akıllı ve daha insana dokunan bir hale getirmeye odaklanıyoruz.”

Kalkan: Yapay zekâ yeni bir otomasyon dalgası değil, bir dönüşüm aracı

Etkinliğin akışını ve panelin moderatörlüğünü yapan teknoloji ve telekom sektöründe uzun yıllar liderlik yapmış Özlem Kalkan da “Geleceğin iş dünyası artık uzak bir ufuk değil; tam da gözlerimizin önünde şekilleniyor. Yapay zekâ, yalnızca yeni bir otomasyon dalgası değil… Değer yaratma biçimimizi, karar alma süreçlerimizi ve kurum kültürlerimizi yeniden tasarlayan bir dönüşüm aracı. Bu nedenle kurumların önce doğru stratejiyi kurması, sonra doğru kişileri işe alması ve sonra da insan kaynağını + yapay zekâ ile uyumlu mutlu çalışanlara dönüştürmesi kritik. Bu etkinlikte tam da bu üç alanda hizmet veren yeni nesil İK çözümlerini ve şirketlerini yakından tanıma fırsatı bulduk. Somut örneklerle Arven’in kurumlara eşlik eden, yol gösteren bakışıyla, Hirex’in güven inşa eden yeni nesil işe alım çözümleriyle ve Momento’nun merak uyandıran, yenilikçi çalışan deneyimini iyileştiren ürünüyle tanıştık. Böylece kurumların AI-ready bir geleceğe hazırlanması için gerekli tarifi öğrenmiş olduk” dedi.