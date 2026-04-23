İntegral Yatırım'dan risk yönetimi eğitimi

Finansal piyasalardaki bilgi birikimini yatırımcılarla buluşturmayı hedefleyen İntegral Yatırım, Borsa İstanbul’da yoğun bir katılımla "Borsa, Kaldıraçlı İşlemler ve Risk Yönetimi" başlıklı bir eğitim programı gerçekleştirdi.

Katılımcıların piyasa mekanizmalarını daha iyi anlamaları ve yatırımlarında stratejik bir yaklaşım benimsemeleri amacıyla düzenlenen program, tüm gün boyunca bilgi odaklı oturumlara sahne oldu.

Alanında uzman isimler eğitim verdi

Etkinlikte, İntegral Yatırım Satış Müdürü Hamza Şad ile İntegral Yatırım Yurtiçi Piyasalar Müdürü Serhad Bozacı katılımcılarla buluştu. Alanında uzman isimler tarafından gerçekleştirilen eğitimlerde; pay piyasalarının temel işleyişi, kaldıraçlı işlem imkanları ve teknik detayları ile yatırım süreçlerinde karşılaşılabilecek olası risklerin nasıl yönetileceği konuları ele alındı.

Yatırım kararlarının alınmasında doğru analiz ve risk yönetiminin hayati bir öneme sahip olduğunun altının çizildiği etkinlik, katılımcıların finansal okuryazarlık seviyelerine katkı sağlayarak kendi stratejilerini rasyonel bir temelde kurgulamalarına destek olmayı hedefledi. İntegral Yatırım, yatırımcıların piyasa koşullarına karşı donanımlarını artıracak bu tür eğitim faaliyetlerini önümüzdeki dönemde de sürdürmeyi planlıyor.