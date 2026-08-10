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Intel, 15 milyar dolarlık adi hisse arzı gerçekleştireceğini açıkladı

Intel, yapay zekâ veri merkezi yatırımlarının etkisiyle büyüme beklentilerini güçlendirirken 15 milyar dolarlık adi hisse arzı gerçekleştireceğini açıkladı. Şirket, arz gelirini genel kurumsal amaçlarla kullanacak.

Haber Merkezi
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Intel, 15 milyar dolarlık adi hisse arzı gerçekleştireceğini açıkladı
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Intel, yapay zekâ veri merkezi yatırımlarının şirketin iş görünümüne yönelik ilgiyi artırdığı bir dönemde 15 milyar dolarlık adi hisse arzı gerçekleştireceğini açıkladı.

Bloomberg News'in haberine göre, şirket, arzdan elde edilecek kaynağın genel kurumsal amaçlar için kullanılacağını bildirdi. Intel, fiziksel yapay zekâ, özel amaçlı çipler, gelişmiş paketleme ve harici wafer üretimi gibi gelişmekte olan alanların önemli büyüme fırsatları sunduğunu belirtti.

Intel, hisse arzının güçlü bilançosunu ve yatırım yapılabilir kredi notunu korurken önündeki büyüme fırsatlarını değerlendirmesine ek finansal esneklik sağlamayı amaçladığını ifade etti.

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