  1. Ekonomim
  2. Şirket Haberleri
  3. Trump yönetimi, Intel'in yüzde 10 hissesini aldı: Detaylar açıklandı
Takip Et

Trump yönetimi, Intel'in yüzde 10 hissesini aldı: Detaylar açıklandı

ABD merkezli yarı iletken üreticisi Intel, ABD Başkanı Donald Trump yönetimiyle bir anlaşma yapıldığını ve hükümetin Intel hisselerine 8,9 milyar dolarlık yatırım yapacağını açıkladı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Trump yönetimi, Intel'in yüzde 10 hissesini aldı: Detaylar açıklandı
Takip Et

Intel'den yapılan açıklamada, Trump yönetimiyle ABD'nin teknoloji ve üretimdeki liderliğini hızlandırmak için "tarihi" bir anlaşmaya varıldığı bildirildi.

Açıklamada, anlaşma şartlarına göre ABD hükümetinin Intel'in hisselerine 8,9 milyar dolarlık yatırım yapacağı belirtildi.

Hükümetin Intel hisselerinin 433,3 milyon adeti hisse başına 20,47 dolardan satın alacağı aktarılan açıklamada, bunun da şirketin hisselerinin yüzde 9,9'una denk geldiği kaydedildi.

"Hükümetin Intel'deki yatırımı pasif bir sahiplik olacak"

Açıklamada, hükümetin Intel'deki yatırımının pasif bir sahiplik olacağı, yönetim kurulu temsilciliği veya başka bir yönetim ya da bilgi hakkı içermeyeceği aktarıldı.

Ayrıca açıklamada, hükümetin hissesinin, daha önce Intel'e yerli yarı iletken üretimini artırmak amacıyla hayata geçirilen "CHIPS ve Bilim Yasası" kapsamında tahsis edilen ancak henüz ödenmemiş 5,7 milyar dolarlık hibe ve şirkete tahsis edilen 3,2 milyar dolarla finanse edileceği ifade edildi.

"ABD bu hisseler için hiçbir ödeme yapmadı"

ABD Başkanı Donald Trump da ABD merkezli Truth Social sosyal medya platformundaki hesabından konuya ilişkin paylaşım yaptı.

Trump, "ABD'nin, daha da inanılmaz bir geleceğe sahip büyük bir Amerikan şirketi olan Intel'in yüzde 10 hissesinin tamamen sahibi olduğu ve kontrol ettiğini bildirmekten büyük onur duyuyorum" ifadelerini kullandı.

Anlaşmayı Intel Üst Yöneticisi (CEO) Lip-Bu Tan ile müzakere ettiğini belirten Trump, "ABD bu hisseler için hiçbir ödeme yapmadı ve hisseler şu anda yaklaşık 11 milyar dolar değerinde" değerlendirmesinde bulundu.

Trump, Intel'in yaptığı gibi en son teknolojiye sahip yarı iletkenler ve çipleri üretmenin ABD'nin geleceği için önemli olduğunu vurguladı.

"Intel ABD hükümetine yüzde 10 hisse vermeyi kabul etti""Intel ABD hükümetine yüzde 10 hisse vermeyi kabul etti"Dünya

 

Şirket Haberleri
Türkiye filo sektöründe sürdürülebilirlik, maliyetler ve çalışan memnuniyeti önde
Türkiye filo sektöründe sürdürülebilirlik, maliyetler ve çalışan memnuniyeti önde
Sintek Group yeşil mutabakata uyum desteği almaya hak kazandı
Sintek Group yeşil mutabakata uyum desteği almaya hak kazandı
Endirlik’in Konya Madeni Yağlar Deposu hizmete açıldı
Endirlik’in Konya Madeni Yağlar Deposu hizmete açıldı
Garanti BBVA’dan KOBİ müşterilere özel yeni nesil ilişki bankacılığı hizmeti başladı
Garanti BBVA’dan KOBİ müşterilere özel yeni nesil ilişki bankacılığı hizmeti başladı
The Hammers Awards’a başvurular 29 Ağustos tarihine uzatıldı!
The Hammers Awards’a başvurular 29 Ağustos tarihine uzatıldı!
DestekBank, SPK’dan Portföy Yönetim Şirketi kuruluş onayı aldı
DestekBank, SPK’dan Portföy Yönetim Şirketi kuruluş onayı aldı