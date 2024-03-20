Intel, yarı iletken üretimi için 100 milyar dolarlık yatırım planlıyor

Intel, son teknoloji yarı iletken üretimine yönelik yeni yatırım planını duyurdu.

Marka, ABD’de 4 eyalette 100 milyar dolarlık yatırıma hazırlanıyor. Intel, CHIPS ve Bilim Yasası kapsamındaki en büyük fon dağıtımında, son teknoloji yarı iletkenler üretmek için ABD hükümetinden 8,5 milyar dolara kadar hibe ve 11 milyar dolara kadar kredi alacak. Karar, Başkan Biden'in Arizona'ya bugün yapacağı ziyarette resmi olarak duyurulacak.

Intel'de 19,5 milyar dolarlık federal hibe ve kredi sağladıktan sonra ABD'de 4 eyalette eyaletinde 100 milyar dolarlık yatırım planlıyor ve 25 milyar dolarlık vergi indirimi daha sağlamayı umuyor.

Intel'in beş yıllık harcama planının en önemli parçası olarak Columbus, Ohio yakınlarında aldığı arazileri "dünyanın en büyük yapay zeka çip üretim tesisi" haline getirmeyi gösteriyor.

Intel'in planı ayrıca New Mexico ve Oregon'daki tesislerin yenilenmesini ve Arizona'daki operasyonların genişletilmesini içeriyor.