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Intel’den 15 milyar dolarlık hisse arzı hamlesi

Intel, 15 milyar dolara kadar kaynak sağlamayı planladığı adi hisse senedi arzı için resmi başvuruda bulundu.

Haber Merkezi
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Intel’den 15 milyar dolarlık hisse arzı hamlesi
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Intel, 15 milyar dolara kadar finansman sağlamayı amaçladığı adi hisse senedi arzı için başvurusunu gerçekleştirdi. Şirket, satıştan elde edilecek kaynağı sermaye yatırımları, işletme sermayesi ve diğer kurumsal ihtiyaçların karşılanmasında değerlendirmeyi planlıyor.

Intel tarafından yapılan açıklamada, aracı kuruluşlara 2,25 milyar dolara kadar ilave hisse alımı için 30 günlük opsiyon tanındığı belirtildi.

Büyüme yatırımlarına kaynak sağlayacak

Çip üreticisi, planlanan arzın güçlü bilanço yapısını ve yatırım yapılabilir kredi notunu korurken büyüme fırsatlarını değerlendirmesine imkân sağlamasını hedeflediğini bildirdi.

Arzda J.P. Morgan Securities, Goldman Sachs, Morgan Stanley ve Citigroup Global Markets ortak yetkili kuruluşlar olarak görev yapacak.

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